Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) спад ВВП Азербайджана в 2020 году прогнозирует на уровне 3%, отмечается в майском обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects), передает Интерфакс-Азербайджан.

В ноябре прошлого года ЕБРР прогнозировал рост ВВП Азербайджана на 2020 год на уровне 2,4%.

Согласно оценкам ЕБРР, в 2021 году рост ВВП Азербайджана составит 3%.

«Экономика Азербайджана выросла в прошлом году на 2,2% благодаря ненефтяному сектору, который вырос на 3,6%. Сельское хозяйство и услуги также показали положительный динамику. Инфляция на уровне ниже 3% позволила Центральному банку Азербайджана продолжить снижение учетной ставки. Что касается экспортных поступлений, то недавнее снижение цен на нефть нанесет удар по экономике Азербайджана в 2020 году», — говорится в отчете.

В ЕБРР отмечают, что обменный курс на сегодняшний день остается стабильным, но длительный период низких цен на нефть и слабого мирового спроса может привести к серьезным дисбалансам в экономике.

«Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продал в марте местным банкам почти $2 млрд на фоне растущего спроса. Давление на валюту ослабло в апреле. Стремясь повысить доверие к банковскому сектору, власти продлили общую гарантию на все депозиты до начала декабря 2020 года. Обменный курс на сегодняшний день остается стабильным. Крупные активы ГНФАР (примерно 90% ВВП) будут продолжать защищать экономику от внешнего шока. Однако длительный период низких цен на нефть и слабого мирового спроса может привести к серьезным дисбалансам в экономике. На фоне этих событий мы ожидаем, что экономика Азербайджана сократится на 3% в 2020 году, восстановившись на 3% в 2021 году», — отмечается в отчете.

Правительство Азербайджана на 2020 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3%. При этом правительство пока не публиковало нового прогноза по темпам ВВП с учетом пандемии коронавируса и удешевления нефти.

Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2%.

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