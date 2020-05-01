Азербайджан может стать единственным спасением для жителей территории бывшего Иреванского ханства

Охарактеризовать ситуацию в стране можно по-разному. Можно приводить статистические данные, цифры и выкладки экспертов. Можно оперировать терминами типа «рецессия», «кризис» и даже «отрицательный рост».

Но вот зампредседателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян на своей странице в Facebook охарактеризовал ситуацию в Армении весьма экспрессивно: «Это дурдом». И если сгустил краски, то ненамного. Впрочем, судите сами.

Команда Никола Пашиняна инициировала очередную атаку на своих политических противников — экс-главу СНБ Армении Артура Ванецяна и экс-посла Армении в Италии и Ватикане, зятя экс-президента Сержа Саргсяна Микаела Минасяна. Пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян возвестила: аппарат премьер-министра располагает данными, что Минасян через подставных дольщиков незаконно приобретал акции компании «Спайка», ТЦ «Ереван мол», телекомпаний «Шант» и «Армения», «после революции в 2018 году все эти акции были распроданы в спешном порядке», а «акции Зангезурского медно-молибденового комбината, например, с очевидным злоупотреблением полномочиями и, опять же, при помощи подставных дольщиков приобрел бывший глава СНБ Артур Ванецян». Экс-глава спецслужб Армении не стерпел. По его версии, обвинениями в его, Ванецяна, адрес Пашинян отвлекает от куда более важного вопроса: поэтапное или пакетное решение обсуждается на переговорах? Тут в оживленный обмен любезностями включился шурин Пашиняна и по совместительству депутат парламента Армении Грачья Акопян: раз уж «сезон интересных вопросов» открыт, то и у него есть вопросы к Ванецяну. И тут же припомнил главе СНБ скандальный «слив» прослушки, где он обсуждает с главой Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном арест действующего на тот момент генсека ОДКБ Юрия Хачатурова: может ли в один прекрасный день выясниться, что Ванецян был завербован иностранными спецслужбами, и именно по этой причине был снят с должности? Далее, продолжает депутат, может ли оказаться, что Пашинян под давлением фактов вынудил его признать факт вербовки иностранными спецслужбами? И все это — на фоне пандемии коронавируса: число инфицирования COVID-19 здесь превысило 2 тысячи, умерших — 32, за последние сутки заразились 134 человека.

А накануне армянская аудитория обсуждала другую новость. В поселке Гавар Гегаруникского марза сначала вспыхнула перестрелка в лучших традициях старого Чикаго: двое погибших, несколько раненых. Затем новый шокирующий виток: в больницу Гевара врывается толпа (в СМИ называли даже 500 человек) и попыталась добить раненых (по другим данным, им перерезали горло). Затем — сообщения, что на улице подрались вице-спикер парламента Армении Армен Симонян и глава партии «Адеквад» Артур Даниелян. Последний — в больнице (к счастью, его там «добить» не пытались).

Понятно, что все это — классические внешние признаки распада системы государственного управления. У которого много составляющих: и политическое банкротство Никола Пашиняна и его команды, которые произносили громовые речи на митингах, но вот решить стоящие перед Арменией проблемы оказались попросту неспособны, и то, что Никол Воваевич вместо реальной работы по улучшению ситуации в Армении устраивает «политическую вендетту», передел собственности и «заказные» судебные процессы, что полиция и другие правоохранительные органы превращаются в инструмент сведения политических счетов, и в результате на противостояние криминалу у них банально не хватает сил и средств…Теоретически это, конечно, внутреннее дело Армении. Но, во-первых, эта страна — в состоянии войны с Азербайджаном, и вместо подготовки народа к миру армянские политические дельцы предпочитают соревноваться в «бряцании языками» в стиле «Карабах — это Армения, и точка!» А во-вторых, и «в-главных», эрозия и распад всего и вся в этой стране достигли той черты, когда Армения превращается в этакое «осиное гнездо», создающее прямую и реальную угрозу своим соседям. Где коронавирус — далеко не самая серьезная опасность. Куда опаснее перманентная «игра с огнем» и на линии фронта в Карабахе, и на ненарушенных участках государственной границы с Азерайджаном. Наконец, как показывает пример и Сирии, и Ирака, и Ливии, такое «провалившееся государство» очень быстро берут под свой контроль террористы. А в Армении, напомним, традиции политического террора уходят аж в XIХ век. Сегодня здесь действует партия «Сасна Црер», созданная боевиками АСАЛА. И все это — в условиях реального конфликта с Азербайджаном, «тлеющего» — с Турцией и в непосредственной близости от магистральных трубопроводов и железных дорог, по которым местные радикалы регулярно грозятся ударить. При таком раскладе то, что Армен Ашотян назвал «дурдомом», превращается в прямую и явную угрозу для всего региона.

И вот при таком раскладе все более вероятным становится сценарий, при котором Азербайджану и, возможно, Турции придется проводить «зачистку» не только в Карабахе, но и на территории самой Армении. Причем, по иронии судьбы, восстановление исторических границ в регионе означает не только объединение территорий Карабаха и нынешней Армении в единое государство. В таком случае жители Иревана, Гюмри, других городов на территории бывшего Иреванского ханства получат то, чего у них не было уже несколько десятков лет: мир, инвестиции, ответственную и дееспособную власть вместо нынешнего «дурдома», реальную борьбу и с коронавирусом, и с криминалом, и с террором. Плюс — культурная автономия и широкое местное самоуправление. Азербайджан — сильное и состоявшееся государство, и у нашей страны хватит и сил, и средств, чтобы навести порядок и на этой части своих исторических земель.

Главное, чтобы не помешали.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az