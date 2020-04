Как подготовить офисы к возвращению работников после завершения пандемии? Владельцы коммерческой недвижимости уже задумались об этом. Их предложения — сделать так, чтобы люди интуитивно держались подальше друг от друга с помощью перегородок, нарисованных на полу маршрутов передвижения и датчиков, подающих сигнал, когда двое коллег нарушат дистанцию. Взгляд на формирование рабочего пространства в период после пандемии – в материале «Форбс».

Значительная часть мира все еще находится в условиях более или менее жесткого карантина, но Cushman & Wakefield уже предложила концепт рабочего пространства под названием «офис двух метров», который позволит офисным сотрудникам снизить риски при возвращении к очной работе. Компания, занимающаяся коммерческой недвижимостью, использовала собственную штаб-квартиру в Амстердаме, чтобы продемонстрировать, как может выглядеть «пост-коронавирусный» офис — рабочее пространство, в котором сотрудники интуитивно придерживаются социального дистанцирования.

Дизайнерские приемы в таком офисе направлены на то, чтобы сотрудники оставались на расстоянии двух метров друг от друга. Это и размещение перегородок между столами, и специальная разметка на полу, которая обеспечит упорядоченное передвижение, и одноразовые средства защиты, которые помешают распространению инфекции.

В амстердамском офисе Cushman & Wakefield крупные круги, нарисованные на ковровом покрытии, создают визуальные напоминания о необходимости постоянно оставаться на расстоянии двух метров от остальных сотрудников. Стрелки по периметру помещений побуждают двигаться против часовой стрелки, чтобы избежать чрезмерного сближения с коллегами. Это напоминает меры, принятые в некоторых больницах.

