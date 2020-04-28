Как подготовить офисы к возвращению работников после завершения пандемии? Владельцы коммерческой недвижимости уже задумались об этом. Их предложения — сделать так, чтобы люди интуитивно держались подальше друг от друга с помощью перегородок, нарисованных на полу маршрутов передвижения и датчиков, подающих сигнал, когда двое коллег нарушат дистанцию. Взгляд на формирование рабочего пространства в период после пандемии – в материале «Форбс».

Значительная часть мира все еще находится в условиях более или менее жесткого карантина, но Cushman & Wakefield уже предложила концепт рабочего пространства под названием «офис двух метров», который позволит офисным сотрудникам снизить риски при возвращении к очной работе. Компания, занимающаяся коммерческой недвижимостью, использовала собственную штаб-квартиру в Амстердаме, чтобы продемонстрировать, как может выглядеть «пост-коронавирусный» офис — рабочее пространство, в котором сотрудники интуитивно придерживаются социального дистанцирования.

Дизайнерские приемы в таком офисе направлены на то, чтобы сотрудники оставались на расстоянии двух метров друг от друга. Это и размещение перегородок между столами, и специальная разметка на полу, которая обеспечит упорядоченное передвижение, и одноразовые средства защиты, которые помешают распространению инфекции.

В амстердамском офисе Cushman & Wakefield крупные круги, нарисованные на ковровом покрытии, создают визуальные напоминания о необходимости постоянно оставаться на расстоянии двух метров от остальных сотрудников. Стрелки по периметру помещений побуждают двигаться против часовой стрелки, чтобы избежать чрезмерного сближения с коллегами. Это напоминает меры, принятые в некоторых больницах.

Wondering how social distancing may change the office environment? Watch below and learn more here >>https://t.co/GQdtWhCVOI pic.twitter.com/LFYPS7oQiL — Cushman & Wakefield (@CushWake) April 9, 2020

Как пишет Fast Company, Cushman & Wakefield устанавливает также специальные датчики, чтобы отслеживать перемещения сотрудников через мобильные телефоны, определять, насколько эффективно эти дизайнерские приемы удерживают людей на расстоянии двух метров друг от друга, и, возможно, подавать звуковой сигнал, если сотрудники слишком сильно сближаются.

Cushman & Wakefield — не единственная компания, задумавшаяся о том, как люди будут взаимодействовать в рабочем пространстве после завершения пандемии. На прошлой неделе оператор коворкингов WeWork представил новый проект рабочего пространства, который включает в себя более просторную планировку этажей и переговорных, больше диспенсеров с антибактериальным гелем и салфетками в общих помещениях и маршруты одностороннего движения. Этот проект планируется реализовать в офисах WeWork в ближайшие шесть недель.

Эксперты говорят, что коронавирус наложит отпечаток на наш подход к проектированию рабочих пространств. Некоторые из них утверждают, что это может привести к сокращению числа офисов с открытой планировкой и коворкингов, а также способствовать внедрению бесконтактных технологий в рабочих помещениях, таких как датчики движения и программное обеспечение для распознавания лиц.

«В чем мы точно уверены, так это в том, что возвращение к нормальной жизни в профессиональной среде будет каким угодно, но не нормальным, — сказал генеральный директор Cushman & Wakefield Бретт Уайт в интервью CNBC. — Протоколы, которые нам придется внедрять в офисах, а также в промышленных и торговых зданиях, где мы работаем, радикально меняются».

По данным исследования Массачусетского технологического института, в первую неделю апреля из-за пандемии дома трудились 34% американцев, которые обычно ездят на работу. Это значительное изменение по сравнению с 4% сотрудников, которые до распространения вируса хотя бы половину времени работали удаленно, пишет Vox. Эксперты утверждают, что повышенная гибкость в вопросах работы из дома может сохраниться даже после окончания карантина.

«Многие руководители компаний и бизнес-лидеры настроены скептически по отношению к работе из дома, — говорит партнер консалтинговой фирмы Emergent Research Стив Кинг. — Этот скептицизм сойдет на нет, потому что компании поймут, что удаленная работа действительно эффективна».

Главная причина, почему в Китае работники смогли так быстро вернуться в офисы, заключается в том, что в Китае больше офисных зданий были оснащены обновленными системами фильтрации воздуха. Большинство офисных вентиляционных систем не предназначены для впуска свежего воздуха. Вместо этого они рециркулируют воздух, который уже находится внутри здания, что может представлять опасность во время пандемии. Долгосрочный эффект COVID-19 может заключаться в том, что все больше зданий будут проектироваться таким образом, чтобы обеспечить приток более чистого воздуха, рассказала журналу Fast Company Деспина Кацикакис, глава подразделения эффективности бизнеса арендаторов в Cushman & Wakefield.

«Улучшение фильтрации воздуха, пожалуй, самый важный урок, который мы извлекли из ситуации в Китае», — отметила Кацикакис.

Концепт такого офиса нужен для того, чтобы компании могли безопасно вернуть сотрудников на работу максимально быстро и с минимальными затратами, говорится в видеоролике компании о проекте. Поскольку некоторые страны начинают ослаблять условия карантина, для предприятий это может стать способом постепенно вернуться к работе, избежав новых волн распространения вируса. Cushman & Wakefield уже помогли 10 000 китайских учреждений вернуть на работу почти миллион сотрудников, пишет Fast Company.

Minval.az