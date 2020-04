Аппараты искусственной вентиляции легких оказались единственной надеждой для тысяч пациентов с COVID-19, но они отнюдь не безобидны. Части перенесших ИВЛ придется снова учиться ходить и разговаривать, даже более того — дышать и глотать. Большая часть пациентов не выживает.

«Я не могу дышать. Не хватает воздуха. Я сдаюсь, сдаюсь», — так описывает свои последние мысли перед погружением в искусственную кому Диана Агилар. Заболевание коронавирусом у нее подтвердилось 18 марта, когда ее доставили в больницу в Нью-Джерси. Но вирус начал разрушать ее легкие еще за несколько недель до этого. Температура поднималась выше 40 градусов. Ей было тяжело дышать, боль ощущалась во всем теле. В больнице ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ): дышать самостоятельно Агилар почти не могла.

