На рубеже XIX-XX веков в среде российской «золотой молодежи» бытовал такой афоризм-совет: «Выпил — не похмеляйся, проиграл — не отыгрывайся». Есть ли его аналог на армянском языке, утверждать не беремся. Но…

Как радостно возвещают в оккупированном Ханкенди, Араика Арутюняна, поздравил с «избранием» на пост гауляйтера… ой, простите, «президента Нагорного Карабаха» депутат Европарламента Ларс Патрик Берг!

Можно понять и подноготную. По горячим следам фарса под названием «выборы» оккупационный режим и его иреванские кукловоды получили впечатляющую политическую порку, в том числе и от ЕС. Евросоюз, напомним, выступил с официальным заявлением, где подчекркнул, что «не признает конституционные и правовые рамки, в которых они проводятся». Что вызвало в армянских кругах невероятное возмущение. Карам Карампетян, глава скандально известной «Армяно-европейской федерации во имя справедливости и демократии», адресовал вице-председателю Еврокомиссии, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефу Борелю возмущенный «твит»: он, дескать, разочарован и глубоко недоволен заявлением Евросоюза. Более того, весьма критично оценили «выборы» и ведущие информационные порталы ЕС, в том числе EuroActiv.com и euneighbours.com. Армянские СМИ обижались, МИД Армении слезно жаловался, что «Азербайджан пытается втянуть международное сообщество в затеянную им кампанию против прав человека в Карабахе». Нетрудно догадаться, что лоббистским структурам была дана команда организовать хоть что-то, что походило бы на «европоддержку».

Только вот на выходе получился такой «кикс», что мало не покажется. Ларс Патрик Берг, чьему поздравлению так обрадовались в оккупированном Ханкенди и в Иреване, в политических кругах Германии практически не известен. Зато его хорошо знают на армянской улице. В ноябре 2017 года сей субъект уже посетил оккупированные азербайджанские земли, за что был внесён в список нежелательных персон

Кроме того, он представляет в Европарламенте партию «Альтернатива для Германии», которую точнее всего было бы назвать неонацистской. С которой у армянских агрессоров налаженное сотрудничество. Напомним: как уже рассказывал Minval.az, в 2017 году, когда на оккупированных азербайджанских землях организовали «конституционный референдум», туда в качестве «наблюдателей» уже отправлялись депутаты от AfD в парламенте федеральной земли Мекленбург-Форпоммерн Энрико Комнинг и Хольгер Арппе, а также депутат парламента федеральной земли Тюрингия Томас Руди, за что не только были внесены в «черный список» МИД Азербайджана, но и удостоились резкой и справедливой критики от немецких же политиков. Затем случился еще один знатный «облом». По подсказке своих армянских «друзей» депутаты от АдГ в бундестаге направили правительству запрос: «Как оценивает правительство ФРГ международный правовой статус Нагорного Карабаха?» На что рассчитывали, сказать трудно. Но правительство респектабельной, правовой и законопослушной Германии отчеканило: «Нагорно-Карабахский регион является частью территории Азербайджанской Республики».

Такая дружба вполне объяснима. Установленный в Иреване памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде дает здесь изрядную пищу для размышлений. Можно, конечно, иронично поинтересоваться, как скоро господин Берг ещё раз отправится в Армению и возложит ли он протокольные цветочки к изваянию этого гитлеровского пособника, но нет сомнений в другом: фашист фашиста видит издалека. И «чувствует союзника» безошибочно. Но самое примечательное, армянские лоббисты в Европе катастрофически теряют былую популярность и поддержку. В свои дурно пахнущие акции им удается втягивать разве что заведомо «нерукопожатную» публику, вроде той же «Альтернативы для Германии» и разного рода маргинальных ультраправых, ксенофобских или заведомо сепаратистских партий. А в случае с «Альтернативой для Германии» есть и показательное закулисье: о том, что зарубежные армянские лоббистские структуры уже с семидесятых годов спонсируются Москвой, прямо говорил перебежчик Олег Калугин. Те же обоснованные подозрения существуют и в отношении «Альтернативы для Германии» еще со времен скандала вокруг «девочки Лизы», в который активно втянулись и эта партия, и посольство РФ в ФРГ, и РосСМИ на разных уровнях, а закончилось все громким пшиком.

И если теперь «европоддержку» в Карабахе изображают с помощью депутатов от АдГ, это только оттеняет громкий европровал армянских политических дельцов.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az