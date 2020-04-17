Группа астрономов во главе с Энтони Вандербургом сообщили об открытии новой экзопланеты. Об этом сообщается на официальном портале NASA.

Ученые сделали открытие на основе архивных данных космического телескопа «Кеплер», завершившего свою миссию в 2018 году.

Специалисты считают, что планета Kepler-1649c больше остальных экзопланет похожа на Землю по размерам и расчетной температуре поверхности.

Она находится в системе маломассивной звезды, которая расположена в 300 световых годах от Солнца. Экзопланета всего в 1,06 раза крупнее Земли. От своей звезды она получает 74% энергии, которую наша планета получает от Солнца. Отсюда ученые рассчитали, что равновесная температура экзопланеты составляет 234 кельвина.

Год на этой планете короче земного – она совершает один оборот вокруг своей звезды примерно за 19,5 земных суток.

Телескоп «Кеплер» уже находил похожие планеты. Так, в 2015 году ученые обнаружили на орбите звезды красного карлика К2-19 в созвездии Льва планету К2-18b. Она оказалась первой экзопланетой в зоне обитаемости с водной атмосферой и считалась первой подобной планетой, на которой теоретически могла бы существовать подобная земной жизнь.

Minval.az