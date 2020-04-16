Почему Москва не признает агентство Regnum «иностранным агентом»?

Самогон, как известно, можно гнать и из табуретки. А в качестве «субстрата для провокации» тоже можно использовать все что угодно. Пандемия коронавируса — не исключение. На сей раз оборотистые провокаторы с его помощью пытаются ни много ни мало реанимировать мечты о повторении «победного марша XI Красной Армии», силовой аннексии Азербайджана и полном уничтожении азербайджанской государственности.

Расскажем по порядку. На официальном сайте российского агенства «Регнум» опубликовано интервью с неким Исмаилом Шабановым, который, начиная с декабря прошлого года, весьма активно «продвигает» здесь провокационные тезисы о мнимом «притеснении» в Азербайджане национальных меньшинств, и прежде всего талышей. На сей раз сей субъект решил высказаться на животрепещущую тему пандемии коронавируса. И ошарашил аудиторию сенсационным откровением: такие-сякие «азербайджанские власти выбрали талышский регион в качестве главного карантинного центра в стране»! И даже самолет из Стамбула посадили в Ленкорани! Из чего делаются зубодробительные выводы: «талышское население сильно обеспокоено», и вообще «мы рассматриваем это однозначно не как акт любви к талышам, а как наглый, бессовестный акт вражды со стороны властей. Это своеобразный геноцид». Но на этом сей субъект не останавливается. И, постращав для порядка читателей грядущими экономическими проблемами в Азербайджане, переходит к геополитике. И, заметив, что «Турция на самом деле — единственная проблема для России на ближневосточном театре, в Закавказье и Средней Азии, и уже даже в Африке», затем продолжает: «Да, Турция пустила корни в Азербайджане, но корни можно вырвать или хотя бы уравнять наши силы с их силами, восстановить политический и идеологический баланс. В Азербайджане есть силы, способные на это, в России это знают, и их надо поддерживать. Такое уже происходило в истории республики. Но на сей раз враждебные России элементы надо выкорчевывать полностью, не позволяя им «переобуваться на ходу», как это происходило в 1920 году, когда 11-я Красная армия входила в Азербайджан. Кроме того, выход к границам Ирана жизненно важный, принципиальный вопрос, относящийся к сфере государственной безопасности Российской Федерации. Двери для нежелательных элементов в наш регион следует закрыть раз и навсегда». Проще говоря, открыто призывает к повторению событий столетней давности и силовой аннексии Азербайджана с куда более жесткими репрессиями, чем даже те, что имели место в двадцатые годы.

Здесь, конечно, интересно уточнить: как далеко готов зайти в своих мечтах господин Шабанов? Что он имеет в виду под милым термином «полное выкорчевывание»? Полную депортацию азербайджанцев куда-нибудь в Казахстан или Сибирь? Полное уничтожение азербайджанской государственности в полном соответствии с теми картами, которые в изобилии публикуются на армянских ресурсах?

А еще интереснее узнать, в каких высоких кабинетах готовы делать на эти бредни серьезную ставку.

В самом деле, агентство «Регнум» давно известно своими тесными связями с армянской политической верхушкой. Реанимировать «талышскую тему» в связи с коронавирусом иреванские СМИ тоже начали еще раньше, чем «Регнум». Но при этом даже весьма близкие к мамонте Пашиняна и как бы «антироссийские» СМИ, стращая аудиторию, будто бы «в Азербайджане дан старт операции “COVID-19” по очищению этнических нацменьшинств», тоном опытных доносчиков намекали: «Талыши уверяют, что в отличие от азербайджанцев, которые находятся под турецким влиянием, они исторически всегда полагались на поддержку Российской Федерации в сохранении своей идентичности. Именно поэтому на талышей сейчас “обрушился гнев Алиева”». И если теперь эти же провокационные бредни публикуются в российских СМИ — такое вряд ли похоже на случайное совпадение. Не говоря о том, что в Иреване, конечно, не решаются мечтать вслух о победном марше «XIII Красной Армии», но вряд ли забыли, что после «победного марша XI Красной Армии» Армения, во-первых, сохранила свою южнокавказскую государственность, притом что, проиграв войны с Турцией, Азербайджаном и Грузией, имела все шансы «вылететь с глобуса», а во-вторых, даже увеличила свою территорию за счет азербайджанских Зангезура и Гейчи.

Возможно, по закону жанра, здесь должны следовать пространные рассуждения об «армянском лобби» вообще и связях «Регнума» с армянской верхушкой в частности. Но…

Прежде всего, в России, во-первых, уже не первый год существует практика признания и отдельных организаций, и СМИ «иностранными агентами». Но вот «Регнум», который «поет с иреванского голоса», власти РФ почему-то таким «иностранным агентом» не признают. Что уже порождает вопросы не к Иревану, а к Москве. Особенно если вспомнить и «кадровые решения» в российской «Независимой газете» после того, как на ее страницах появилась статья, основанная на следственных материалах КГБ СССР и раскрывавшая невыгодные армянской верхушке «теневые стороны» событий в Сумгаите в феврале 1988 года, и антиазербайджанские статьи, которые регулярно публикуют и «Комсомольская правда», и «державный» телеканал «Царьград», и многое другое. И уж тем более дает пищу для размышлений и такое обстоятельство. Появился этот пасквиль как раз накануне столетней годовщины оккупации Азербайджана XI Красной Армией и последующей аннексии нашей страны. И еще — на фоне официально поощряемой моды на «ностальгию по СССР». И на этом фоне провокационные бредни «Регнума» более всего напоминают этакое «вбрасывание идеи» и зондаж общественного мнения. И заодно — «смотр сил», проверку, кто «в поле», то бишь в Азербайджане, готов поддержать…

Но что именно? Силовую аннексию собственной страны? Танки на улицах, огонь на поражение по пассажирским автобусам, машинам «Скорой помощи» и освещенным окнам домов, как это было 20 января 1990 года? Последующее «полное выкорчевывание» азербайджанского присутствия на всей территории Азербайджана, а не только в Иреванском ханстве, как это уже было проделано в годы существования СССР?

И это, простите, не тот случай, когда можно действовать по принципу «схватится — катык, не схватится — айран». Просто потому, что на фоне добрососедских и вполне конструктивных отношений с Россией в Азербайджане, конечно, не станут в ответ на статью в «Регнуме» разрывать дипломатические отношения, но выводы, без сомнения, сделают. И не только в Баку, но и в других столицах, где уже знают, что такое трубопровод Баку-Джейхан, Южный Газовый коридор и возрожденный Шелковый путь. А значит, платить политическую цену за высказывание подобных идей Москве придется уже сейчас. В то время, когда на календаре уже не 1920 и даже не 1990, а 2020 год. И когда российскому политическому классу, включая «кукловодов», приводящих в действие разного рода марионеток, лучше бы не наслаждаться мечтами, как «рык русского медведя» заставит трепетать в страхе всех остальных, а принять во внимание и свой далеко не завидный статус на мировой арене после «крымнаша», и поражение в «нефтяной войне» с Саудовской Аравией, и турецкую демонстрацию военного превосходства в Сирии, и новый этап расширения НАТО — на Балканах, и американские военные корабли в портах Грузии, и многое другое. Так что от слишком уж отчаянного «бряцания языком» лучше воздержаться. Даже если бряцать поручается дешевым во всех смыслах персонам — это может очень дорого обойтись самой же Москве

Нурани, политический обозреватель

Minval.az