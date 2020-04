Страны ОПЕК+ фактически стремятся к тому, чтобы общее сокращение добычи нефти достигло 20 млн баррелей в сутки.

Об этом заявил в понедельник на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Учитывая, что [я], мягко говоря, принимал участие в переговорах, количество, которое ОПЕК+ стремится сократить, — 20 млн баррелей в сутки, а не 10 млн, как обычно сообщается», — написал он.

Having been involved in the negotiations, to put it mildly, the number that OPEC+ is looking to cut is 20 Million Barrels a day, not the 10 Million that is generally being reported. If anything near this happens, and the World gets back to business from the Covid 19…..

