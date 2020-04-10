Переговоры по энергетике Большой двадцатки, длившиеся более пяти часов в формате вебинара, завершились. Вопреки ожиданиям вопрос о добровольном сокращении добычи по аналогии с ОПЕК+ даже не обсуждался. Напротив, некоторые страны попросили не драматизировать ситуацию с кризисом на рынке нефти, передает ТАСС.

Виртуальная конференция по энергетике G20 состоялась сразу после внеочередной встречи стран ОПЕК+, которые накануне договорились о совместном сокращении добычи сроком на 2 года. С 1 мая страны Венского соглашения будут должны сократить добычу на 10 млн б/с, после июля квота снизится.

Еще до переговоров ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия, последняя председательствует в G20 в этом году, призвали других крупных производителей, таких как США, Канада, Бразилия и Норвегия внести свой вклад в стабилизацию рынка нефти.

О том, что сокращать производство нефти на переполненном рынке следует не только ОПЕК, на открытии заседания G20 заявил и саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман. «G20 имеет сегодня уникальную возможность содействовать в устранении нестабильности на энергетическом рынке. Мы настоятельно призываем всех членов G20, включая Мексику, принять срочные меры по стабилизации рынка нефти», — сказал он.

Призывы бен Сальмана не были беспочвенными. Беспрецедентное падение спроса на нефть в результате пандемии в апреле может достигнуть 20 млн б/с, а в среднем по году — 7 млн б/с, подсчитали в ОПЕК. Таким образом, от крупных нефтеэкспортеров из Большой двадцатки ОПЕК ожидал сокращения добычи хотя бы на 5 млн б/с усилиями США, Канады, Бразилии и Норвегии (последняя не входит в G20).

Однако в коммюнике, подготовленном по итогам встречи, конкретных квот по сокращению добычи не содержалось. Источник ТАСС, участвовавший в вебинаре, сообщал, что этот вопрос даже не поднимался для обсуждения. Впрочем, министры договорились создать координационную группу, которая займется мониторингом рынка нефти. Кроме того, в финальном заявлении говорится о необходимости «предпринять немедленные действия для стабилизации рынка нефти».

Minval.az