Комиссар Техасской железнодорожной комиссии (курирует в том числе разведку, добычу и транспортировку нефти и природного газа в штате) Райан Ситтон заявил, что объем нефтедобычи во всем мире необходимо сократить на 20 млн барр. в сутки.

«Если ничего не будет сделано, хранилища в течение ближайших двух месяцев заполнятся, и тогда миру придется сокращать уже 30 млн барр. в сутки», — написал Ситтон в Twitter.

2 апреля комиссар сообщил, что провел переговоры с министром энергетики России Александром Новаком, обсудив возможность сокращения добычи на 10 млн барр. в сутки, напоминает РБК. В марте Ситтон заявил, что руководство ОПЕК пригласило его принять участие в намеченной на июнь встрече представителей стран, входящих в организацию экспортеров нефти.

Однако в намеченном на 9 апреля совещании представителей нефтедобытчиков ОПЕК+ Ситтон, по его словам, участия не примет.

«Но если бы принял, я бы сказал, что нужны сокращения минимум на 20 млн барр. в сутки и США за три месяца сократят добычу на 4 млн барр.», — написал Ситтон.

I’m not participating in the OPEC+ call tmrw but if I were I’d say at least 20mbpd in cuts are needed & the US will cut at least 4mbpd in next 3 mos organically. If nothing is done inventories fill up in 2mos, at which point the world will need to cut as much as 30mbpd. #OOTT

— ryansitton (@RyanSitton) April 8, 2020