Школьники в Азербайджане так же, как и многие дети по всему миру, обучаются дистанционно, в частности, посредством телеуроков, транслируемых по телеканалу Mədəniyyət. Помимо этого, министерство образования, используя систему инновационных технологий, открыло онлайн-портал, в котором может зарегистрироваться каждый ученик и педагог. Таким образом, школьники страны имеют прекрасную возможность слушать лекции онлайн, а также проходить тестирование на знание и усвояемость школьной программы.

Мнения родителей – разные. Кто-то считает, что дети, почувствовав так называемую свободу, ленятся из-за отсутствия педагогического контроля, но все же большинство склоняется к мысли, что дистанционное обучение – это прекрасная возможность учиться с удовольствием, потому что дети высыпаются, нет той скучной обязаловки «встал, оделся, собрал портфели и пошел в школу». Наоборот, отдохнув, ребенок сам включает телевизор и садится за уроки. Кроме того, у него остается масса свободного времени, которое он может посвятить обсуждению заданного материала со своими родителями.

О плюсах и минусах дистанционного образования Minval.az побеседовал с сотрудником министерства образования Вюсалом Ханларовым, начальником управления по информатизации системы образования.

— Как Вам известно, с целью сдерживания COVID-19 большинство стран приняли решение закрыть все школы. В результате по всему миру в здания общеобразовательных школ не ходят почти 370 млн учащихся. Но, как показало время, в век передовых технологий чрезвычайная ситуация — не повод для нарушения непрерывности процесса обучения. Министерство образования Азербайджана оперативно подключилось к работе в режиме онлайн, и результаты этой работы мы видим не только по телеурокам. Но многие граждане страны до сих пор не в полном объеме понимают инновации, внедренные министерством образования с целью не только придерживаться планки успеваемости, но и значительно повысить ее.

— На самом деле тема актуальная. Минобразования во время общения с прессой всегда пытается донести главную мысль: предпринимаются все шаги, которые дают возможность и ученикам, и учителям получить максимум возможностей от инноваций, от возможностей информационных технологий, тем более в такой нелегкий момент. С 11 марта министерство образования начало дистанционное обучение с проекта телеуроков. Проект получился очень удачным, мы видим большой интересе к урокам, транслируемым посредством телеканала Mədəniyyət, а также АРБ-Гюняш, и с того времени, как были пропущены некоторые занятия, мы снимаем уроки именно по тем предпетам, которые попали на этот период. И каждый день идет трансляция по этим ТВ-каналам, а также вечером выкладывается запись этих уроков на портал, и ученики, которые по определенным причинам пропустили уроки, могут смотреть уроки онлайн. Время для телеуроков, как вы очень правильно отметили, выбрано с учетом того, чтобы дети не вставали очень рано, и занимались, как говорится, с легкой головой. Уроки эти длятся не 45 минут, а меньше. За это время дети имеют возможность как послушать урок, так и позже обсудить какие-то моменты с родителями. То есть очень важный фактор на сегодняшний момент – чтобы и родители участвовали в процессе образования.

Последующим этапом мы сделали несколько сессий на страницах социальных медиа, на странице министерства образования в «Фейсбуке», где учителя отвечают на вопросы, возникающие и у школьников, и у родителей соответственно по разным предметам. Чтобы сделать возможным общение с учениками более интерактивным, министерство образования запустило 2 апреля проект виртуальной школы. Это следующий этап, который подразумевает полноценное дистанционное образование для школьников и их учителей. За очень короткий срок, буквально за неделю, мы создали портал, работающий на платформе Майкрософт Тимс, и совместно с корпорацией Майкрософт запустили проект, подразумевающий регистрацию учеников на этом портале. Это те же телеуроки, распределенные по предметам, которые ученики могут смотреть, и что очень важно – каждую неделю мы будем выставлять тестовые задания, чтобы ученики могли бы проверить свои знания.

Отмечу: эти тестовые задания не используются для выведения оценок, они предназначены для того, чтобы ученики могли проверить уровень полученных знаний, а также вместе с родителями могли бы обсуждать результаты и совместно работать в направлении занятий. Система автоматически возвращает результаты тестов и у детей появляется возможность лично убедиться в точности (или неточности) своих ответов.

Далее – следующий этап: привлечение учителей к дистанционному обучению, так как ученик не может просто общаться с автоматической системой, ему нужно общение с педагогом, так как у нас еще не полноценное дистанционное образование. Мы уже начали регистрировать определенное количество учителей, и этот процесс будет продолжаться, мы будем проводить онлайн-тренинги для педагогов чтобы они также научились правильно пользоваться платформой. Как видите, предстоит довольно большая работа и хочу особо отметить, что все эти предпринимаемые меры хороши не только для времени, связанного с форс-мажором, в частности, с пандемией COVID-19, это долгосрочный проект и мы хотим, что бы когда закончится пандемия, и карантин будет снят, и ученики, и педагоги все еще продолжали работать через эту платформу, потому что она создаст возможность учиться везде и всегда, а также для того чтобы ученики, пропустившие по каким-то причинам урок, смогли наверстать упущенное – зайти на портал и послушать лекцию учителя.

Кроме того, благодаря такой технологии у нас есть очень хороший опыт работы с детьми с ограниченными возможностями, не посещающими школу, и уже последние 5-6 лет они именно так и получали образование – через Майкрософт Тимс.

— В принципе, создание системы электронного образования несет в себе еще очень большой плюс: таким образом можно справиться с коррупцией в системе образования.

— Несомненно, вы правы. Но все же – несмотря на многочисленные плюсы — полностью перейти на дистанционное образование невозможно. К примеру, в Финляндии или в Южной Корее дистанционное образование практиковалось еще до пандемии, но и в этих странах оно было частичным, а точнее, смешанным типом образования, когда частично дети занимались в школьных классах, частично – онлайн. Потому, скорее всего, онлайн-образование не сможет полностью заменить живое общение ученика с педагогом. Но в то же время дистанционное образование дает возможность лучше контролировать процесс обучения и администрирования образовательного процесса. Все эти инструменты дают возможность лучше отслеживать, лучше понимать, что происходит в образовательном процессе и принимать решения на основе каких-то данных поступающих из систем.

— В данный момент из-за введенного в стране карантинного режима дети не выходят в школу. Ведет ли министерство образования на эту тему беседы с учениками и их родителями? Как поддерживает детей, оказавшихся по сути, без движения?

— Начну с того, что согласно распоряжению Кабмина посредством СМИ, ТВ ведется просветительская работа с гражданами страны, оказавшимися в вынужденном карантине. Особе место уделяется просветительской работе именно с детьми. С нашей стороны тоже предпринимаются меры: если вы посмотрите наши телеуроки, то увидите, что с 10 утра начинается 15-минутный урок физкультуры, который дает детям возможность подвигаться, размять мышцы, отвлечься. А потом они приступают к занятиям основными. С другой стороны, через портал виртуального образования также будут проводятся и уроки физкультуры, зарядки, чтобы дети имели возможность хоть немного подвигаться – насколько это, конечно же, возможно в условиях домашнего карантина. В целом, все, что мы сделали в Азербайджане – и телеуроки, и портал виртуального образования – я без лишней скромности скажу – перенимается соседними странами. Так, в Грузии и Украине начали запускать аналогичные проекты. В Британии начали снимать телеуроки. Я думаю, что наша инициативность и активность в этом вопросе дало прекрасную идею и привнесло свой опыт для практики других стран. Да, министерство образования провело и проводит поныне огромную работу, но все равно мы не можем – так же, как и другие страны – в полном объеме охватить всех учащихся, так как речь идет об оборудовании, интернете. Если его нет – то, соответственно, не все могут зарегистрироваться на нашем портале и принимать участие в онлайн-обучении. И потому приоритетом на сегодняшний день остается трансляция телеуроков. А портал, разработанный министерством образования является дополнительной комплектующей в вопросе дистанционного образования. И потому, учитывая ситуацию, в частности, социальную, мы не требуем, чтобы все поголовно регистрировались на нашем онлайн-портале.

— Еще один вопрос очень волнует как учеников, так и их родителей: когда школы вернутся к своем привычному графику? Как быть с экзаменами, не отменят ли летние каникулы?

— Я думаю, что мы и сами ждем ответов на эти вопросы, так как и мы – родители, у нас тоже есть дети. И мы все хотим ясности. Все зависит от ситуации с пандемией, от спада коронавируса, от уменьшения числа заболевших в нашей стране. Граждане должны объединиться и следовать правилам карантина, дабы поскорее вернуться к нормальной жизни.

Именно единым подходом к проблеме мы сможем остановить коронавирус, потому что другого способа не существует. А потом жизнь расставит все на свои места. И ответы на ваши и наши вопросы обязательно будут.

Беседовала Яна Мадатова

Minval.az