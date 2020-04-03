Игра в «государственность» и «демократию» — любимое занятие оккупационных режимов, созданных на чужих захваченных землях. Где, конечно, прилагаются титанические усилия, чтобы все выглядело «как в лучших домах». Только вот при этом устроители каждого такого балагана забывают о простом правиле. Во-первых, игра в демократию в не самых подходящих для этого декорациях вряд ли произведет должное впечатление на публику. А во-вторых, и «в-главных», такую игру лучше не совмещать с реальным переделом власти. За которую здесь дерутся с утроенной энергией. Иначе велик риск получить гражданскую войну. Очередной фарс под названием «выборы в Нагорном Карабахе» подтвердил это в очередной раз.

Нет, пока что на улицах Ханкенди все спокойно, и в мировых СМИ нет драматичных сообщений с пометкой «Молния!» Но…

Напомним хронологию. «Выборы» наметили на 31 марта — точно в годовщину мартовской резни мирного населения Баку, устроенной в 1918 году дашнаками и большевиками. Открыли «участки», пригласили «наблюдателей». Затем местный «избирком» отчитался: в «выборах» приняли участие 76 с лишним процентов «избирателей», бывший «премьер-министр» Араик Арутюнян набрал 49,26%, «министр иностранных дел» Масис Маилян – 26,4%, «экс-глава Совбеза» Виталий Баласанян – 14,7%, и так как никто не набрал вожделенных 50% плюс один голос, тут пройдет «второй тур». Хотели продемонстрировать «состоявшееся государство», «демократию в действии» и прочие приятные вещи. Но…

Вначале последовала публичная политическая порка: о непризнании результатов фарса под названием «выборы президента Нагорного Карабаха» уже заявили не только власти Азербайджана, чьей территорией является Карабах, но и посредники МГ ОБСЕ, НАТО, Евросоюз, власти многих стран, включая Турцию, Грузию, Украину, Италию, Канаду…Азербайджан выразил благодарность и международным организациям, и отдельным странам за эту принципиальную позицию. Даже весьма благожелательно настроенные к сепаратистам источники вынуждены признать, что при голосовании имели место фальсификации, да и безбожно раздутые списки «избирателей» в оккупированном Карабахе говорят сами за себя.

Но вот в чем дело. На оккупированных азербайджанских землях не просто играли очередной балаган под названием «выборы». Здесь за кулисами активно делят власть. Причем не только и не столько в Ханкенди, сколько в Армении. Никол Пашинян полон решимости сокрушить последний бастион своих соперников из «карабахского клана» и посадить в кресло главы оккупационного режима своего ставленника — на эту роль прочили Масиса Маиляна, бывшего «министра иностранных дел». Сам этот клан по понятным причинам не хочет терять позиций и продвигал своего кандидата — бывшего «полевого командира» Виталия Баласаняна. Еще накануне «голосования», назначенного на 31 марта, Роберт Кочарян призвал своих земляков сделать «правильный выбор» и намекал, что «самоопределившийся Арцах» должен возглавить человек с «героическим прошлым». Ситуация просто шла «вразнос», настолько, что здесь проигнорировали всеобщие призывы отменить «выборы» на фоне коронавирусной паники, когда эксперт Парижского политологического центра Кайц Минасян взывал: «Отложите намеченные на 31 марта «выборы» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az). Не делайте так, как во Франции, где провели первый тур выборов». Балаган с истинно карабахским упорством решили доиграть.

И вот тут начались настоящие неприятности. «Выборы» закончены, участки закрыты, но торг продолжается. Сначала здесь слишком долго тянули с объявлением результатов — настолько, что удивлялся даже иреванский «Спутник». Классический анекдот про студента, у которого спрашивают, сколько ему нужно времени, чтобы выучить китайский язык, успел обзавестись и длиннющей «бородой», и множеством вариаций. А вот вопрос, сколько понадобилось времени, чтобы определить победителя на «президентских выборах» в оккупированном Карабахе — это уже не анекдот, а тревожный звонок: судя по всему, в Ханкенди никак не могли определиться, в чью пользу «рисовать» результаты. Взять и объявить победителем Маиляна «пашиняновская команда» все же не решилась. На первое место вывели Араика Арутюняна, который, впрочем, тоже сторонник Пашиняна, но все же в «лайт-версии». Теперь как бы планируется второй тур, но Виталий Баласанян, главная надежда «карабахского клана», уже за бортом. Словом, Пашинян еще как бы не выиграл, но вот «карабахский клан» первый тур «выборного фарса» уже проиграл.

Но… как теперь поведет себя Баласанян и те, кто за ним стоит? Молча уйдет в тень и признает поражение на своем поле? Особенно с учетом того, что Пашинян уже обещает «закатать в асфальт» своих политических противников, Роберт Кочарян уже в тюрьме, Сержу Саргсяну обещали неприкосновенность в обмен на отречение от власти, но теперь и перед ним замаячила перспектива смотреть на мир сквозь зарешеченное окошко? Попытается переиграть? Но если да, то как?

Сценарий «майдана» на оккупированных землях — не такой уж оксюморон, как может показаться на первый взгляд. Подобный сценарий уже разыгрывался в оккупированных Россией грузинских Сухуми и Цхинвали. Только вот в случае с Иреваном и Ханкенди здесь есть своя специфика. С учетом армянских традиций политического насилия и террора здесь вполне вероятен сценарий этакого «вооруженного майдана». Что уже даже не шаг, а стремительный бег к гражданской войне. Это, конечно, худший сценарий. Только вот выбор для оставшегося в Карабахе немногочисленного мирного населения сузился до предела. Затягивание «политического дележа» — это неопределенность и риск гражданской войны. Баласаняновский реванш немедленно вызовет попытки Иревана «навести порядок». Успех Пашиняна — это масштабная «зачистка» с переделом собственности, которая будет вестись методами, даже отдаленно не напоминающими законные. В Армении уже заявили о себе «стражи революции» — радикальные молодые люди, которые грозят политическим противникам Пашиняна: не заставляйте нас выходить на улицы и применять силу! Сегодня в условиях «коронавирусного чрезвычайного положения» на иреванские улицы не очень выйдешь, но если «стражи революции» появятся в Карабахе — местным уж точно мало не покажется. Тем более что в «пособники прежнего режима» здесь можно записать всех. Так что «президентские выборы» в Карабахе — это, конечно, балаган, только вот карабахцы проиграли его далеко не в «балаганном» измерении. И на этом фоне лучшим сценарием для карабахцев оказывается уже азербайджанская антитеррористическая «зачистка». Которую нынешний «выборный фарс» только приблизил.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az