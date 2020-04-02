В эти знаменательные дни, когда мы с гордостью вспоминаем доблесть и мужество наших воинов, воздаем честь тем из них, кто героически сложил свои головы ради освобождения оккупированных земель во время «Апрельской войны», армянские боевые подразделения с упорством, достойным лучшего применения, продолжают совершать различного рода провокации на линии соприкосновения войск.

Несмотря на то что, наши Вооруженные Силы, боевые подразделения как Министерства Обороны, так и Государственной Пограничной Службы, в ответ на эти провокации наносят ощутимые удары по противнику, сам по себе факт настойчивого и продолжительного нагнетания обстановки со стороны армянских Вооруженных сил, указывает на то, что противник целенаправленно пытается спровоцировать азербайджанскую сторону на ответные действия.

Зададимся вопросом: каковы же истинные цели военно-политического руководства Армении, которое и устраивает все эти провокации? Иными словами, что заставляет противника, несмотря на существенные боевые потери, продолжать их совершать?

Армения уже продолжительное время ведет политику, пытаясь выставить себя «пострадавшей» и «многострадальной» стороной, ее власти манипулируют общественным мнением внутри страны, чтобы отвлечь внимание населения от серьезных социально-политических проблем. Эти цели можно было бы считать достаточно понятными и давно нам известными, если бы не одно НО.

За последнее время большинство провокаций и нарушений режима прекращения огня, вплоть до диверсионной вылазки по захвату наших боевых позиций, происходит не на линии соприкосновения на оккупированных азербайджанских территориях, а на азербайджано-армянской границе в Газахском направлении.

Именно это обстоятельство свидетельствует о том, что противник в указанном направлении преследует более конкретные и четко выверенные планы:

получить основания для обращения за помощью к странам ОДКБ по оказанию военной поддержки, вплоть до привлечения их боевых подразделений якобы к отражению «Азербайджанской агрессии»;

отвлечь внимание мировой общественности от вопросов освобождения Нагорного Карабаха и 7 прилегающих районов Азербайджана от армянской оккупации.

Можно предположить, что армянская сторона возлагает на эти свои планы большие надежды, о чем говорит широкое применение элементов гибридной войны.

Но, к сожалению для армянских «стратегов», конкретное претворение в жизнь этих планов и задумок оставляет желать лучшего. Справедливость этих слов, можно продемонстрировать на следующем простом примере.

30-го марта армянские СМИ сообщают о тяжелом ранении 14 летнего подростка в селении Воскеван Ноемберянского района — в результате обстрела со стороны Азербайджана. В последующие дни мы становимся свидетелями организованного «залпа» армянских массмедиа, которые наперебой обвиняют азербайджанских пограничников в нарушении режима прекращения огня и преднамеренном обстреле мирных жителей. Этот вопрос до сих пор не сходит с первых страниц армянских СМИ.

Но наше внимание привлекли серьезные ошибки армянских агитаторов в освещении этого случая. Так, читаем внимательно:

31-го марта с утра сайт « armeniasputnik . am » утверждает, что « 14 летний школьник получил ранение в грудь» ( https://ru.armeniasputnik.am/politics/20200331 /22574178/Ranenie-shkolnika-na-granitse-ombudsmen-Armenii-obratitsya-v-mezhdunarodnye-struktury.html

» утверждает, что « ( в тот же день сайт « golosarmenii . am » пишет: « Также ранение получил 14-летний подросток, житель местного села, в которого попал осколок » ( https://www.golosarmenii.am/article/99686/shest-prichin-strelyat-dlya-alieva-

» пишет: « » ( сайт « panorama . am » в заметке от того же числа информирует, что « Состояние ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое. Его перевели в реанимацию. Мальчик получил огнестрельное ранение в область грудной клетки » ( https://www.panorama.am/ru/news/2020/03/31 /%D0%92%D0% A1-%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD-14-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88% D0%B0/2265395

» в заметке от того же числа информирует, что « » ( им вторит сайт « 1 in . am », сначала утверждая, что « От выстрела азербайджанских ВС ранен 14 летний ребенок, который госпитализирован и доставлен в Ереван » ( https://ru.1in.am/1281883.html) https://ru.1in.am/1281924.html

», сначала утверждая, что « » ( сайт « newsarmenia . am » более многословен – «В результате обстрела несовершеннолетний житель Воскевана 2004 года рождения, сидевший на подоконнике одного из сельских домов, получил огнестрельное ранение в правой части грудной клетки» https://newsarmenia.am/news/armenia/delo-vozbuzhdeno-po-faktu-raneniya-armyanskogo-podrostka-vo-vremya-obstrela-so-storony-azerbaydzhana/

И наконец, апофеоз глупости и непрофессионализма армянских аналитиков и медиакапитанов – уже 1-го апреля сайт « armeniasputnik . am » передает информацию том, что супруга премьер-министра передала подарок для раненного мальчика и публикует фотоснимок в больничном номере мальчика с полученным подарком (https://ru.armeniasputnik.am/society /20200401/22593627/Anna-Akopyan-posetila-izbituyu-v-Gyumri-devochku-i-ranennogo-pri-obstrele-v-Tavushe-malchika.html).

Внимательное изучаем фотоснимок – и поражаемся:

где же тяжелое ранение, полученное не то от огнестрельного выстрела, а не то от осколка? (см. выше);

самому же раненному 14 лет или же все-таки он 2004-го года рождения? (см. выше);

где тяжелое ранение в грудную клетку? (см. выше),

как спустя 2 дня после ранения тяжело раненный мальчик, причем безымянный, может позировать для фотографа?.

Можно еще много привести таких нестыковок, но итог будет один — попытка вброса фейковой информации не удалась, и виноваты в этом в первую очередь сами авторы и исполнители, которые не смогли между собой согласовать детали своего опуса.

Как видно из этого достаточно красноречивого примера, даже самое несерьезное и абсолютно не связанное с ответным обстрелом азербайджанских пограничников увечье, Армянская сторона не гнушается выдавать за боевое ранение.

Нам же остается поблагодарить армянских военных пропагандистов за «отменный» пиар-ход, за доставленное удовольствие по их разоблачению и пожелать продолжать свою деятельность в том же духе.

Экспертная группа Minval.az

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