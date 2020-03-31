Человечество ушло в занос, и настал момент, когда новый вирус почти празднует победу. Он не только переигрывает людей, но и закладывает основу новых устрашений. Где гарантии, что завтра на смену коронавирусу не придет скипетрвирус, или же троновирус?

Психологический фон, что называется, хуже некуда. По-настоящему удивляет беспомощность тех, кто в обычное время выдавали себя за громовержцев. Разговор о тех, кого еще вчера мир воспринимал в образе лидеров глобального общественного мнения.

Капитуляция глобальных игроков перед невидимым врагом свидетельствует о многом. Прежде всего, об одряхлевшем состоянии глобальной системы. Если и есть повод для радости, то это существование отдельных островков стабильности, которые не охвачены паранойей, которую искусно раздувают центры удушения, взявшие под прицел все пространство человечества.

Маленькие в масштабах планеты и гордые Азербайджан и Беларусь стоически выдерживают жесточайший прессинг. Две страны не только не поддались на мультипликативный эффект манипуляций, но и смогли выстроить мощную линию защиты перед лицом безудержного расширения линии фронта.

Неутомимые командующие, персоны поистине героической воли Ильхам Алиев и Александр Лукашенко словно показывают, точнее, доказывают, что не собираются отсиживаться в укрытии, а во всю инспектируют позиции вдоль линии противостояния.

Это не вызов тем, кто не устоял перед мощным натиском вируса, а демонстрация иного подхода к разыгравшейся непростой ситуации.

Время от времени оба лидера комментируют действия коллег по президентскому цеху, называют своим именем шаги отдельных лидеров и призывает соотечественников держать нос по ветру, что, собственно, сами и демонстрируют.

То, что Александр Лукашенко ситуацию вокруг COVID-19 охарактеризовал, как «психоз», что, по его мнению, застопорило мировую экономику, это то, что лежит на поверхности и просматривается невооруженным глазом. Интересно другое.

В ходе общения с коллективом предприятия «Белгипс» он озвучил немало заслуживающих внимание мыслей, над которыми стоило бы поразмыслить.

Но квинтэссенцией его откровений надо бы считать характерный контекст: «…Появилось много людей в интернете, которые пытаются хайпануть. Мы начали отлавливать и спрашивать с них. Психоза итак хватает. Им важно подогреть ситуацию… Так называемая оппозиция пытается использовать момент против власти… Помните, никто нам ниоткуда ничего не даст…».

Думается, Александр Лукашенко не случайно выбрал для откровенного общения с согражданами коллектив предприятия «Белгипс». Это современный завод, обслуживающий строительный комплекс, и дает о себе знать символичность выбора белорусского президента, который показывает, что он решителен в возведении монолита национальной государственности.

Он не ставит под сомнение серьезность момента и призвал за соблюдение социальной дисциплины. Успел даже воздать должное Дональду Трампу, который «как человек, когда-то занимавшийся бизнесом, быстро сориентировался». Процитировал американского коллегу: « Если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса».

Но Лукашенко не разделяет намерение Трампа об объявлении чрезвычайного положения. Это так, к слову.

Итак, белорусский лидер дал понять, что приведен в действие социальный динамит, и одной из целей является раскачка внутриполитического и общественного положения всюду и в странах, которые осуществляют независимую политику.

В самый раз вспомнить, что то же самое озвучил президент Ильхам Алиев, говоря о намерениях пятой колонны! Подрывные центры моделируют обстановку в странах с собственным лицом, к которым, бесспорно, относятся Азербайджан и Беларусь, пытаясь связать в один узел бесноватую улицу с частью властных сил. Речь о тех, кто пытается усидеть на двух стульях.

Так называемая внутрисистемная оппозиция была и остается надеждой международных антикризисных групп, институтов прав человека и прочих поддельных образований, которые вынашивают цветные революции для других, разрушая конфигурацию вполне сносных государственных образований.

Если Александр Лукашенко выбрал для откровенного разговора коллектив строительного завода, то заинтересованной аудиторией для Ильхама Алиева стал персонал новой и оборудованной по последнему слову техники и технологии здравницы «Йени клиника».

Поаплодировав азербайджанским медикам, он сказал, что здоровье и социальный тонус сограждан для него останется стратегическим приоритетом. Собственно, этим императивом и был дан исчерпывающий ответ на все вызовы времени.

Запуск пандемии, надо понимать, тождественен запуску психической эпидемии, с помощью которой сбиваются прицелы общественной, политической, экономической, гуманитарной жизни. В глазах модераторов зловещего плана это идеальный момент-предтеча для хаоса. Теоретически его легко трансформировать в революционную атмосферу и воспользоваться ею. Но, а практически?

Слабая власть, как правило, теряет нити управления и незаметно уходит в пространство брожения. В случае с Азербайджаном и Беларусью это не работает. Вот что роднит Баку и Минск. И там, и там во главе народов стоят состоявшиеся лидеры-прагматики, сильные государственники, которых не взять голыми руками.

Так, почему же Алиев и Лукашенко оба вспомнили о шелухе, которая пытается хайпануть?

Призванные под идеологическое ружье активисты соцсетей, что играют по нотам зарубежных центров, влились в редеющие ряды профессиональных медиа. Задача — растормошить неустойчивую часть общества и добиться вожделенной нестабильности в независимых странах.

Пресса давно стала инструментом влияния, в своем роде — это палочка-выручалочка, с помощью которой внешние силы внедряются в общественно-политическую жизнь других стран.

Вот почему журналистика выродилась в пропаганду, и в нынешних условиях она мутирует не слабее вируса, становится более аморальной и беспардонной. Наряду с мусорной информацией массовому пользователю подается проникающий контент. С его помощью осуществляется политика деградации не только новых поколений, но и части элиты, которая легко поддается вешнему воздействию.

Вкупе вся геополитическая пошлятина разрушает мыслительную систему части общества, а когда к этому прибавляется чувство страха, ситуация становится опасной. Она лишь устраивает внешних игроков, которые пристрастились выигрывать, не вступая в прямой контакт.

Всесильные круги значительно перенапряглись на многих направлениях, и осознали, что их пузыристая методология вмешательства в дела народов и сообществ перестала давать эффект. Вот и понадобилась пандемия, чтобы вконец озадачить общественную силу, заставить капитулировать мыслящую категорию.

Александр Лукашенко не стал закрывать предприятия, поскольку у него нет такой страховочной подушки, какой владеет Азербайджан. Решение Ильхама Алиева о выделении одного миллиарда манат на поддержку малого, среднего бизнеса, чувствительных категорий и самозанятых стало предметом оживленных обсуждений в глобальном пространстве в силу неординарности и революционности.

Ильхам Алиев и прежде напоминал, что страна добилась преимущественного положения благодаря собственным усилиям и концепции развития. Вот где проявились контуры алиевской дальновидности.

Все, что озвучил Лукашенко, прекрасно ведомо и Ильхаму Алиеву, который в отличие от белорусского коллеги меньше говорит, но больше делает, чувствуя подноготную наблюдаемого форс-мажора. Превентивные действия, жесткий карантин в Азербайджане это логически оправданные меры, призванные защитить граждан, отгородить их от провокаций.

Если есть возможности для поддержки населения, социально чувствительных категорий, почему бы не помочь?!

Хороша ложка к обеду: золото-валютные накопления в аккурат пригодились, ожидаемые в стране налоговые послабления и каникулы, адресные возмещения и пособия — это и есть ощутимая роль государства в судьбах людей.

Психоз психозом, экономику останавливать нельзя, хоть и на медленном огне, но она должна работать, как того требуют обстоятельства.

Важно и то, что план поствирусных действий отработан. Пока рано об этом говорить, поскольку степень рисков текущей поры прослеживается, но она постепенно будет минимизироваться.

И Алиев, и Лукашенко предостерегли лидеров бизнеса от соблазна уволить сотрудников, оставить их вне предприятий. Благо, в Азербайджане руководителям работающих структур возмещать издержки будет государство, а белорусских бизнесменов Лукашенко призвал порыться в карманах и сейфах, что вполне объяснимо.

О том, что в поствирусную пору мир изменится и больше не будет таким, каким был ранее, разве только не говорит спящий. А бодрствующие мыслят и вынашивают расчеты о том, как бы отхватить новых преференций. Шутка ли, скачки и падения котировок на биржах акций – это раздолье для богачей. У кого-то экономика чихает, а они раздвигают границы своих материальных пределов.

Говорят же, трудом праведным не наживешь палат каменных. И кто тут поспорит?!

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az