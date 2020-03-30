Министерство труда и социальной защиты населения внесло относительную ясность в ранее распространившуюся в СМИ информацию об оказании гражданам помощи в размере минимальной заработной платы, то есть по 250 манатов на человека. Согласно заявлению заведующего отделом коммуникаций и связей с общественность министерства Фазиля Талыбова, cсозданная указом президента Ильхама Алиева рабочая группа по социальным вопросам и вопросам занятости, подготовила предложения касательно социальной защиты граждан, что является очень серьезным и правильным шагом со стороны государства в столь тяжелый для всех период.

Сотрудник издания Minval.az поговорил с экономическим экспертом Натигом Джафарлы, который внес относительную ясность в ряд актуальных вопросов.

— Предложения по вопросу единоразовых выплат пока лишь в фазе рассмотрения, но граждане страны очень надеются, что в ближайшие дни нас проинформируют и факте выплат, и о работе механизме выплат. Каковы Ваши прогнозы по данному вопросу, а так же по экономической ситуации, сложившейся в стране? Что нам всем ждать в ближайшее время?

— Азербайджанская экономика очень сильно зависит от цен на нефть, это ни для кого не секрет. Сегодня же ситуация, если говорить мягко – патовая, так как нефть сегодня стоит около 20 долларов за баррель. И потому макроэкономические показатели в стране сильно страдают. Плюс экономика страны в длительном простое – кроме жизненно важных производств (нефти и газа, работы некоторых госучреждений). А сфера услуг и туризма вообще стоит, страдает продуктовая торговля, потерявшая массу средств и клиентов. С учетом всего сказанного, макроэкономические показатели в стране в марте месяце очень сильно упали. Мы наверняка увидим резкое снижение ВВП страны, резкое снижение торгового баланса страны, у нас получится минусовое сальдо в торговом балансе, так же сильно уменьшатся валютные поступления в страну. И потому на фоне всего вышеперечисленного следует ожидать глобальной безработицы. Причины для этого прогноза весомые: в Азербайджане в сфере услуг и торговли работает официально около 300 тысяч человек, но неофициальных работников почти в 2,5 раза больше, так как многие работают без заключения официальных трудовых договоров. Но к этому вопросу мы обязательно вернемся позже.

С учетом создавшегося тяжелого положения, правительство страны создало 4 рабочие группы для решения проблем в социальной и экономической сфере, и на днях – максимум до 3 апреля, эти рабочие группы должны предложить свое видение решений проблем президенту страны. И только после этого будут приняты конкретные действия со стороны государства. Пока еще окончательного и официального решения нет, но есть, тем не менее, предложения о том, чтобы всем гражданам страны – независимо от возраста, статуса и социального положения выделили разовую помощь в размере 250 манатов, то есть, в размере минимальной зарплаты. Решение правильное, но все же есть очень острые моменты, которые просто необходимо озвучить.

Первое: каким образом эта помощь будет распределена, ведь механизмы распределения этой помощи в срочной перспективе создать очень сложно. Тому есть существенные причины и самая первая — не все граждане страны находятся на данный момент в Азербайджане. Официально население страны составляет 10 миллионов, но в стране в данный момент находится 8 миллионов человек в лучшем случае. Кроме того, некоторые граждане не живут по прописке, и это тоже создаст определенные технические проблемы. Тем не менее, я все же считаю, что эти проблемы можно и нужно решить, так как средства, выделенные из казны в помощь людям, должны дойти до адресатов.

— Вы только что сказали, что единоразовую помощь получат все граждане страны – не зависимо от статуса и социального положения. То есть, госслужащие, в том числе и депутаты, тоже получат единоразовое пособие?

— Госслужащих в стране около 30 000 человек, вполне вероятно, что они будут исключены из списка тех, кто получит единоразовые пособия. Если допустить практику других стран — Европы и США, то правительство этих стран выплатило компенсацию всем, не делая никакого различия между гражданами. Я пока еще не могу точно сказать, но, скорее всего повторюсь: госслужащие не будут в списке тех, кому полагается единоразовое пособие. Но вернемся к нашим «но»: думаю, что на днях мы все увидим, как будут работать механизмы. Думаю, даже будут приняты решения по компенсации коммунальных услуг, тем более что вариации в правительстве уже обсуждались.

А теперь следующая проблема: помощь, оказываемая гражданам страны, единоразовая, и если проблема с коронавирусом затянется надолго, то никакой бюджет не потянет постоянно платить всем гражданам пособия.

— Президент подписал распоряжение о ряде мер в связи со снижением негативного воздействия пандемии COVID-19 и вызванной ею волнений на мировых энергетических и акционерных рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства. Как Вы считаете, помогут ли вливания из бюджета поддержать простой малого и среднего бизнеса в стране?

— Что касается миллиарда манатов, выделенного президентом в качестве поддержки малому и среднему бизнесу, то и этот вопрос связан с определенными проблемами. Скажу так: помимо денег из казны скорее всего, будет принято решение и по налоговым каникулам для малого и среднего бизнеса – как минимум на 3 месяца. Но и тут проблема: в малом и среднем бизнесе очень много неофициальных рабочих мест. В официальном ненефтяном секторе в стране работает 700 000 человек. В реальности их в 2,5 раза больше. И каким образом эти люди получат помощь – под большим вопросом, так как в стране доля теневой экономики очень высокая. И потому мы все столкнемся с серьезными проблемами технического характера. Кроме того, бизнесмены хотят отсрочки арендной платы, так? Но и тут проблема: многие арендные договора либо не заключаются вообще (чтобы арендодатель не платил 14% дохода в казну), либо в контракте указана гораздо более меньшая сумма, чем та, которая взимается в реальности. И потому если взять за основу официальные контракты, то без сомнения возникнут трудности. Существует еще один момент, который я уже озвучивал в одном из интервью: решение вопроса по потребительским кредитам и бизнес-кредитам. Если сегодня правительство не пойдет на уступки, то через пару месяцев мы будем наблюдать резкий рост токсичных проблемных кредитов. Как видите и в этом вопросе следует найти эффективное решение. С учетом всего вышесказанного я считаю, что пакет в 1 млрд манатов частично, но отнюдь не полностью решит проблему бизнесменов в Азербайджане.

Яна Мадатова

Minval.az