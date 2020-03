Папа Римский Франциск пешком и без маски прошел в молитве пустынными улицами Рима, а также помолился в двух храмах Рима. Об этом в соцсети Twitter сообщает AFP.

«Папа Франциск покинул Ватикан в воскресенье, чтобы помолиться в римском соборе о жертвах коронавируса», — пишет издание.

Папа молился перед чудотворным распятием, которое по преданию спасло Рим от эпидемии чумы в 1522 году.

На кадрах видно, как 83-летний понтифик и его охранники шли по улицам без масок.

Pope visits S. Marcello al Corso church, where there is a crucifix that in 1552 was carried in procession around Rome to stop the great plaguehttps://t.co/dri9NpNNxK

— AFP news agency (@AFP) March 16, 2020