«Торговая война между двумя крупнейшими экономическими силами в мире — Соединенными Штатами и Китаем — уже начала влиять на мировую торговлю».

Как передает Report, об этом в интервью REAL TV заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По словам Э.Рустамова, сам Brexit оказывает негативное влияние на мировую экономику. Процессы, происходящие в европейской экономике в целом, и его влияние на мировую экономику должны быть серьезно оценены. Глобальный экономический рост, мировая торговля и самая важная для нас цена на нефть — все они взаимосвязаны друг с другом.

Напомним, что в 2018-2019 годах Международный валютный фонд (МВФ) 5 раз устанавливал прогноз мирового роста. Каждый раз она падала.

Председатель Центробанка заявил, что колебания в 2020 году также связаны с коронавирусом:

«До появления коронавируса мы были свидетелями нестабильности мировых цен на нефть. В 2018 году цена на нефть составляла 72 доллара, а в 2019 году она упала до 64 долларов. Волатильность (регулярная волатильность цен) началась с начала 2020 года, и цены на нефть упали.

С начала этого года процессы, происходящие в мировой экономике, связаны с коронавирусом. Возможно, роль китайской экономики недооценена. Помните, Англию когда-то называли «мастерской мира». То же самое сегодня относится и к Китаю.

Временами на китайскую экономику приходится 35-40% мирового экономического роста. Это огромная цифра».

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