Азербайджан выступал за продление сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи до конца 2020 года, заявила советник министра энергетики Замина Алиева.

«Азербайджан на министерском заседании стран ОПЕК+ (6 марта – ред.) выступал за продление до конца 2020 года сделки по ограничению добычи нефти с дополнительным сокращением на 1,5 млн баррелей в сутки. Как известно, переговоры зашли в тупик, и сделка действительна до 31 марта 2020 года. Уже звучат мнения по поводу того, что это конец данного формата сотрудничества, однако некоторые аспекты позволяют надеяться на то, что этот формат будет продолжен», — передает ее слова «Интерфакс».

Алиева напомнила, что летом 2019 года страны ОПЕК+ подписали Хартию о сотрудничестве, в рамках которой продолжать консультации.

«Кроме того, разногласия в позициях России и Саудовской Аравии не отражают интересов остальных стран, участников данного формата, поскольку в рамках ОПЕК+ наблюдалась координация и солидарность. Кроме того, следует принять во внимание ожидаемый в будущем спад в развитии экономики нефтедобывающих стран. Все эти три условия вселяют надежду на то, что формат ОПЕК+ сохранится», — добавила Алиева.

По ее словам, ситуация, сложившаяся на нефтяном рынке в конце 2014 года, привела в конечном итоге к созданию формата сотрудничества ОПЕК+, за три года существования которого были приняты ряд решений, оказавших положительное воздействие на рынок.

«Рынок не был предоставлен самому себе, действовал механизм регулирования. Учитывая этот опыт и положение на рынке в настоящее время, можно предположить, что в итоге компромисс будет найден и рынок нефти восстановится. Мы сами заинтересованы в том, чтобы на рынке нефти установилась справедливая цена, восстановился баланс между спросом и предложением, устранилась волатильность рынка», — сказала она.

Minval.az