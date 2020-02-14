«Сотрудничество в рамках ОПЕК+ должно быть продолжено. Считаю, что оно должно быть продолжено, особенно с учетом ситуации с коронавирусом. Несмотря на все трудности в нефтедобывающих странах, с учетом причин, по которым цены на нефть снижаются и могут снизиться еще больше, считаю очень важным продолжение сотрудничества в рамках ОПЕК+», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании круглого стола на тему «Энергетическая безопасность» в Мюнхене.

Глава Азербайджана подчеркнул, что в нынешнем положении страны ОПЕК и страны не-ОПЕК действуют в рамках единой организации. «Помимо этой, у нас нет никакой другой организации, ни сотрудничества. У нас есть этот редкий формат, и мы не должны его выпускать из рук», — заявил И.Алиев.

Он также напомнил, что Азербайджан является активным участником сделки ОПЕК+.

Помимо этого он отметил, что проект строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP) будет завершен в конце 2020 года.

«3 из 4 компонентов проекта Южный газовый коридор (ЮГК) уже завершены. Последний, четвертый, компонент, проект TAP будет завершен в конце 2020 года. Это позволит ввести в строй систему трубопроводов общей протяженностью 3,5 тыс. километров. Это один из основных инфраструктурных проектов в нашем регионе, поэтому он очень важен для наших партнеров, для энергетической безопасности Европы», — сказал Ильхам Алиев.

По его словам, в конце февраля в Баку пройдет очередное заседание Консультативного совета ЮГК, на котором будут обсуждены выполненные работы и предстоящие планы. «Мы сегодня работаем над новыми проектами с новыми странами. ЮГК сегодня включает 7 стран: Азербайджан, Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию, Албанию и Италию. На втором этапе к проекту присоединятся три балканские страны – Босния и Герцеговина, Черногория и Хорватия. Технические возможности позволяют поставлять им газ, наши газовые запасы тоже. Мы нарастили добычу газа и, конечно же, возникнет потребность в еще большей поддержки со стороны Еврокомиссии», — отметил президент.

И.Алиев считает, что реализация этой части проекта ускорится, если он будет включен в список приоритетных.

Президент подчеркнул, что с запуском ЮГК Азербайджан будет удовлетворять порядка 40% потребностей ряда стран в газе.

При этом глава государства добавил, что Азербайджан параллельно будет продолжать развивать нефтедобычу, осуществлять новые проекты в сфере разработки. «До 2050 году у нас относительно стабильный профиль производства. Сейчас мы, если так можно сказать, переживаем вторую фазу нефтяного бума. Многие компании возвращаются и привлекаются к новым проектам, и это позволяет нам с сохранением профиля добычи, также наращивать его», — сказал президент Азербайджана.

Minval.az