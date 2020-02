Актер Брэд Питт получил «Оскар» как лучший актер второго плана, говоритсяна сайте премии.

Питт стал обладателем награды за роль Клиффа Бута, дублера актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) в фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». После получения награды Питт поблагодарил всю команду, работавшую над картиной.

На награду в данной категории также претендовали Джо Пеши и Аль Пачино, исполнители ролей в фильме «Ирландец», Энтони Хопкинс («Два папы») и Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»).

Ранее Питт также был признан лучшим актером второго плана за роль в ленте Тарантино по версии премий «Выбор критиков» (Critics Choice Movie Awards) и «Золотой глобус».

Brad Pitt backstage, just moments after winning the Oscar for Best Supporting Actor. #Oscars pic.twitter.com/0vXToWTAgq

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020