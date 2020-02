Церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» пройдет в 92-й раз в Лос-Анджелесе.

Статуэтки «золотых рыцарей» традиционно вручат в воскресенье вечером (в ночь на понедельник по бак.вр.) в театре «Долби», отмечает «Интерфакс».

Второй год подряд церемония пройдет без ведущего. Награждать победителей будут их коллеги по цеху — Сальма Хайек, Бри Ларсон, Спайк Ли, Рэй Романо, Оливия Колман, Пенелопа Крус, Гай Гадот, Киану Ривз, Марк Руффало и многие другие.

Перерывы между вручениями почетных наград заполнят музыкальные номера с композициями из фильмов-номинантов. Так, на сцену театра «Долби» выйдут Элтон Джон с композицией «(I`m Gonna) Love Me Again» from «Rocketman» (фильм «Рокетмен»), Рэнди Ньюман с композицией из четвертой части мультфильма «История игрушек» «I Can`t Let You Throw Yourself Away», а также композиции из фильмов «Гарриет» («Stand Up» в исполнении Крисси Мец) и «Прорыв» («I`m Standing with You» в исполнении Синтии Эриво).

Кроме того, организаторы анонсировали выступление Идины Мензель и Aurora с композицией «Into The Unknown» (мультфильм «Холодное сердце 2»), к которым присоединятся «официальные голоса» Эльзы из России, Дании, Германии, Японии, Мексики, Норвегии, Польши, Испании и Таиланда.

Также во время церемонии выступит Билли Айлиш со специальной программой, подготовленной для «Оскара».

НОМИНАНТЫ

Лидером по числу номинаций на «Оскар» стал фильм «Джокер» Тодда Филлипса, картина представлена в 11 категориях, среди которых «Лучший фильм», «Лучший актер» (Хоакин Феникс), «Лучший режиссер» (Тодд Филлипс), «Лучшие костюмы», «Лучшая музыка», «Лучший адаптированный сценарий» и другие.

На втором месте с 10 номинациями «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино, «1917» Сэма Мендеса. На третьем — «Брачная история» Ноа Баумбака и «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Маленькие женщины» Греты Гервиг у которых по шесть номинаций.

Кроме «Джокера» в категории «Лучший фильм» представлены «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Форд против Феррари» Джеймса Мэнголд, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «1917» Сэма Мендеса, «Брачная история» Ноа Баумбака, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Паразиты» Пон Чжун Хо.

За звание «Лучшего режиссера» поборются: Пон Чжун Хо с фильмом «Паразиты», Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер») и Сэм Мендес («1917»).

В номинации «Лучший актер» представлены Хоакин Феникс («Джокер»), Адам Драйвер («Брачные истории»), Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голливуде»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Джонатан Прайс («Два папы»). За награду в аналогичной женской номинации поборются: Скарлетт Йоханссон («Брачные истории»), Синтия Эриво («Гарриет»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»).

В категории «Лучшая мужская роль второго плана» представлены Бред Питт за фильм «Однажды в Голливуде», Том Хенкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два папы»), Аль Пачино и Джо Пеши за фильм «Ирландец».

Лучшей актрисой второго плана может стать Марго Робби («Скандал»), Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йохансон («Кролик Джо-Джо»), Кэти Батес («Дело Ричарда Джуэлла»), Флоренс Пью («Мальнькие женщины»).

Лучший иностранным фильмом могут стать «Паразиты» режиссёра Пон Чжу Хо, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Страна меда» Тамары Котевска и Любомира Стефанова, «Тело Христово» Яна Комаса) или «Отверженные» Ладжа Ли.

ФАВОРИТЫ ЦЕРЕМОНИИ

По мнению экспертов и кинокритиков, фаворитом в номинации «Лучший фильм» стала военная драма «1917» режиссера Сэма Мендеса, чей дебют «Красота по-американски» победил на «Оскаре» ровно 20 лет назад. Сюжет фильма переносит зрителей в 1917 год, разгар Первой мировой войны, где двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию: они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.

Эксперты отмечают, что картина сделана на высоком техническом уровне — действие показано одним кадром. Фильм уже выиграл «Золотой глобус» как лучшая драма, а также взял семь премий BAFTA, включая «Лучший фильм», и главный приз Гильдии продюсеров.

При этом, по мнению критиков, также высокие шансы на победу есть у картины Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», получившей «Золотой глобус» в категории «Лучший комедийный фильм». Еще один фаворит в главной номинации «Оскара» — обладатель Золотого льва Венецианского кинофестиваля «Джокер» Тодда Филлипса — психологического триллера, рассказывающего историю становления главного злодея Готэм-сити и врага Бэтмена — Джокера.

Интерес в главной номинации также представляет работа южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты», завоевавшая награду Каннского кинофестиваля. Это первый корейский фильм, попавший в номинацию на «Оскар». Черная комедия об отношениях богатой и бедной семей выдвинута сразу в шести категориях. Также картина представлена в номинации «Лучший иностранный фильм», где Пон Чжун Хо и пророчат победу.

Фаворитом в категории «Лучший актер» стал Хоакин Феникс, исполнивший роль главного злодея Готэм-сити — комика Артура Флэка в фильме «Джокер». Для актера, в случае победы, это будет первая статуэтка «Оскара» после трех номинаций («Гладиатор», «Переступить черту» и «Мастер»).

В аналогичной женской номинации фавориткой стала Рене Зеллвегер, исполнившая роль голливудской актрисы Джуди Гарлэнд. Оба актера удостоены за роли «Золотого глобуса» и BAFTA.

О НАГРАДЕ

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как «Оскар», была учреждена в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится в Лос-Анджелесе, в театре «Долби».

