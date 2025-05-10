Взгляните на это безликое, злое и переполненное ненавистью лицо — Элени Теохарус, бывшая депутат Европарламента, окончательно сорвала с себя маску. Как пишет телеграм-канал Minval-Live, в социальной сети X она репостнула фотографию президента Азербайджана и первой леди на фоне мечети в селе Дашалты и цинично подписала: «Скоро мы это снесем!»

Это не просто провокация — это откровенная исламофобия, призыв к религиозному вандализму и культурному геноциду. Теохарус открыто демонстрирует патологическую ненависть к исламу, к азербайджанскому народу, к самой идее мирного сосуществования культур. Её слова — это не мнение, а подстрекательство. Это риторика тех, кто сжигал мечети, разрушал храмы и стирал с лица земли следы целых цивилизаций.

Подобные заявления недопустимы в цивилизованном обществе. Европа, потворствующая подобным «деятелям», должна наконец задуматься: насколько глубоко укоренилась безнаказанность, если прямые угрозы в адрес религиозных святынь и наций остаются без последствий?

Теохарус — не политик. Теохарус — проповедница ненависти. И её место не в архивах Европарламента, а на скамье подсудимых.