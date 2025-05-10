Завтра, 11 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем — ​​25-29° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы — 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем — 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем, начиная с северных и западных регионов, местами ожидаются дожди, временами ливневого характера, грозы и град, в высокогорных районах — мокрый снег. Местами не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем ​​- 26-31° тепла, в горах ночью 5-10°, днем ​​- 15-20° выше нуля.