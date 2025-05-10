Все эти мучительные годы оккупации остались позади. Сейчас вы возвращаетесь и вернулись в родной край, для вас созданы прекрасные условия. Село Кенгерли радует глаз. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в село Кенгерли Агдамского района.

«Это первый этап восстановления, реконструкции села. 292 дома готовы, предоставляются в ваше распоряжение. На втором этапе будет построено больше домов», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что сегодня на примере этого прекрасного села видно, как обновляется Азербайджан и восстанавливается Карабах: «Мы показываем, что хозяевами этих земель всегда были мы, и сегодня это так. Только хозяин этой земли строит и созидает на этой земле».