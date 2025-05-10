США, европейские партнёры и Украина разработали документ с 22 предложениями по прекращению конфликта, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Среди ключевых пунктов — 30-дневное прекращение огня и обязательство США не поддерживать вступление Украины в НАТО. Ожидается, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф представит этот план президенту России Владимиру Путину.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил готовность Киева и союзников к полному и безусловному перемирию минимум на 30 дней, начиная с понедельника.