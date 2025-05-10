Королевский флот Великобритании перехватил российскую подводную лодку «Краснодар» у берегов Франции. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv.

«На обратном пути из Средиземного моря в Россию подводная лодка … пересекает Ла-Манш. Британский вертолет наблюдал за подводным аппаратом с воздуха, британский военный корабль HMS Tyne перехватил российский «Краснодар» у берегов Франции», — сообщает телеканал, публикуя видеозапись, на которой запечатлено наблюдение за подлодкой.

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