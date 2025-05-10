Судебные приставы ищут оперную певицу Анну Нетребко по подозрению в незаконной перепланировке квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Приставы объявили в розыск оперную певицу Анну Нетребко. Они требуют пустить в её питерскую квартиру коммунальщиков, чтобы проверить, нет ли там незаконной перепланировки», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, суд Санкт-Петербурга обязал 53-летнюю певицу предоставить коммунальщикам доступ в квартиру после почти двухлетних попыток администрации Адмиралтейского района провести проверку.

Отмечается, что при неисполнении решения Нетребко грозит неустойка в размере 20 тыс. рублей, которая будет расти ежемесячно.

Официального подтверждения информации на данный момент нет.