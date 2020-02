Военный открыл стрельбу на северо-востоке Таиланда. Погибли не менее 15 человек, число пострадавших неизвестно.

Военный угнал автомобиль из части, а затем открыл стрельбу из автомата в торговом центре, передает портал «360tv».

По данным издания Ваngkok Post, стрелок вел трансляцию своего нападения на людей в Facebook. Он также опубликовал селфи с винтовкой и написал: «Как же я устал». После этого его страницу сразу заблокировали.

Во время побега из воинской части он застрелил своего командира и еще двух сослуживцев. Полиция и военные сейчас ищут стрелка. Издание сообщило, что бойню устроил капрал Джакрапант Томма. Служил он в военном лагере Суратхампитхак. Информации о том, что случилось с ним до ЧП, пока нет.

После стрельбы военный взял людей в заложники. Сейчас он удерживает 16 человек на четвертом этаже ТЦ Terminal 21. Вокруг здания находится полиция, все движение в районе перекрыли.

#Breaking #Thailand #Korat: Police says a rogue soldier has killed 12 people in a mass shooting in Nakhon Ratchasima, situation still active. (@SaksithCNA) pic.twitter.com/vP8RU1YoSC

