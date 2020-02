Президент США Дональд Трамп выступил 4 февраля в Конгрессе с ежегодным обращением к нации.

Перед началом своего выступления он раздал копии доклада заседавшим в президиуме вице-президенту США Майку Пенсу и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. В ответ она протянула руку президенту, но тот отказался ее пожать, передает «Медуза».

По окончанию выступления Трампа Пелоси демонстративно разорвала текст его речи. После она заявила журналистам, что это было «самое учтивое, что она могла сделать, учитывая имевшиеся альтернативы».

Трамп и Пелоси, представляющие Республиканскую и Демократическую партии США, давно конфликтуют между собой. Трения между политиками усилились на фоне импичмента, который вынесла Трампу Палата представителей, возглавляемая Пелоси. 5 февраля голосование по импичменту должно состояться в Сенате США.

Watch President Donald Trump snub top Democrat Nancy Pelosi’s outstretched hand, while Pelosi rips apart a copy of his remarks at the #SOTU. More from #SOTU2020: https://t.co/BtbhUuvE1S pic.twitter.com/6HVR2SpinD

— Reuters (@Reuters) February 5, 2020