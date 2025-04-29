Начался демонтаж рекламных вывесок, размещенных на зданиях, являющихся памятниками истории. Как сообщили Minval в Государственном рекламном агентстве, ведомство совместно с Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры продолжают мониторинг в области охраны историко-архитектурных памятников столицы.

В результате выявлены случаи установки на фасадах ряда памятников 156 рекламных щитов, не соответствующих требованиям законодательства. Выяснилось, что указанные вывески установлены с нарушением требований Закона АР «О рекламе» и других законов. В связи с этим на первом этапе все указанные вывески были демонтированы, а бизнесменам сделаны предупреждения. В настоящее время ведутся работы по демонтажу несанкционированных рекламных вывесок и восстановлению первоначального вида зданий.

Кроме того, согласно статье 10 Закона «Об охране памятников истории и культуры», запрещается любое вмешательство, меняющее художественно-эстетический облик памятников или создающее для них угрозу.

Как сообщил пресс-секретарь Государственного рекламного агентства Гусейн Азери, если владелец объекта, расположенного в историческом здании, захочет установить вывеску, то он должен обратиться в Госрекламагентство. В свою очередь структура связывается с Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия. Если нет никаких нарушений закона, то предпринимателю разрешается монтировать вывеску. Однако, как показывает практика, предприниматели часто вешают рекламные вывески, не получив на это разрешение. Тем самым они наносят вред облику исторических зданий.

Согласно постановлению Кабинета министров № 449, на каждый объект, расположенный в здании, имеющем статус памятника истории и архитектуры, допускается установка не более одного кронштейна для размещения рекламного баннера.

«К сожалению, есть и такие владельцы объектов, которые после демонтажа рекламной вывески вновь вешают их на место. В этом случае они должны знать, что могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 10 000 манатов»,- сказал представитель Госагентства.

Собеседник добавил, что в 2024 году только в Баку 94 предпринимателя были оштрафованы за нарушение закона «О рекламе».