В США конгрессмен от Демократической партии от штата Мичиган Шри Танедар представил статьи об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Об этом конгрессмен написал в соцсети Х.

Танедар заявил, что президент «неоднократно демонстрировал свою неспособность занимать свою должность» и «представляет явную и непосредственную угрозу для конституции нашей страны и нашей демократии».

«Я представил статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не «борется за Америку». Он разрушает ее и ставит под угрозу нашу демократию», – отметил он.

Танедар обвинил Трампа в «широком злоупотреблении властью, грубых нарушениях Конституции и актах тирании, которые подрывают американскую демократию и угрожают верховенству права».

В своих статьях об импичменте конгрессмен обвиняет Трампа в «препятствовании правосудию, злоупотреблении властью, узурпации власти, взяточничестве и коррупции».