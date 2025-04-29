Илон Маск мог при помощи курируемого им ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) содействовать тому, чтобы Tesla, SpaceX и другие принадлежащие ему компании избежали выплаты штрафов общим объемом $2,37 млрд.

Об этом говорится в опубликованном докладе представляющих Демократическую партию членов Постоянного подкомитета по расследованиям при Комитете по внутренней безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США.

По данным авторов документа, на 20 января 2025 года — день вступления в должность президента США Дональда Трампа — компаниям Маска грозило по крайней мере 65 разбирательств с по меньшей мере 11 федеральными ведомствами США. «Исследование подкомитета впервые показало, что по состоянию на январь 2025 года мистеру Маску и его компаниям грозили потенциальные обязательства на сумму не менее $2,37 млрд», — говорится в докладе.

Как утверждают авторы документа, в эту сумму входят потенциальные взыскания для компании Tesla общим объемом $1,19 млрд, которые могли последовать «за вводящие в заблуждение заявления о ее автопилоте и функции полностью автономного вождения».

Кроме того, в докладе упоминается разрабатывающий чипы для вживления в человеческий мозг стартап Neuralink: ему грозили штрафы до $1,59 млн за возможные нарушения закона об обращении с животными при проведении экспериментов над обезьянами и свиньями. Кроме того, компания могла столкнуться с взысканием еще $281 млн за «ложные или вводящие в заблуждение заявления о связанных с ее продукцией рисках».

Также авторы документа указали на конфликт интересов: Маск курирует аудит ведомств федерального правительства США и одновременно является владельцем компаний, которые получают крупные контракты от американского правительства. «Положение мистера Маска позволяет ему избегать надзора, срывать расследования и добиваться исчезновения судебных разбирательств, если он того пожелает — на его условиях и по его приказу», — говорится в докладе.