Визит федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Азербайджан следует рассматривать как важный сигнал дипломатического уважения, а также как проявление стремления Германии к дальнейшему углублению политических, экономических и гуманитарных связей с Азербайджаном. Это демонстрирует, что Берлин заинтересован не только в укреплении двусторонних отношений, но и в более активном участии в процессах, направленных на обеспечение стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе Южного Кавказа. Поэтому этот визит является одновременно актом дипломатии и элементом долгосрочной стратегии — частью более широкой политики Германии и Европейского союза, направленной на формирование стабильного, безопасного и конструктивного соседства в непосредственной близости к Европе.

Об этом в интервью Minval заявил германский эксперт, федеральный управляющий директор Немецкой федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли (BWA Global Economic Network), бывший политический советник члена Бундестага Урс Эмиль Ункауф.

– Германия традиционно занимала осторожную позицию в армяно-азербайджанском конфликте. Можно ли в условиях изменяющегося статус-кво трактовать нейтралитет как поддержку одной из сторон?

– С момента восстановления Азербайджаном независимости официальная позиция Федерального правительства Германии оставалась неизменно ясной: Берлин поддерживает территориальную целостность Азербайджана независимо от складывающейся политической конъюнктуры. Эта позиция неоднократно подтверждалась в официальных переговорах с армянской стороной и основывалась на нормах международного права. Однако в публичном информационном пространстве, особенно в СМИ, это отражалось далеко не всегда. Причиной тому являются искажения в медийной подаче, которые, к сожалению, достаточно распространены из-за недостаточного понимания истории, культуры и политической специфики региона Южного Кавказа. Тем не менее такие искажённые интерпретации не меняют официального подхода Германии к вопросу, который продолжает строиться на принципах международного права и уважения суверенитета государств.

– С 2022 года, на фоне энергетического кризиса, как вы считаете, рассматривает ли Германия Азербайджан исключительно через экономическую призму, игнорируя геополитические и гуманитарные аспекты?

– Несмотря на то, что в настоящее время диверсификация энергоснабжения является важным фактором развития двусторонних отношений, Германия воспринимает сотрудничество с Азербайджаном в более широком, комплексном контексте. В центре внимания находятся не только экономические интересы, но и вопросы региональной безопасности, устойчивого развития и зелёной трансформации. Германия делает ставку на долгосрочные модели партнёрства, включая сотрудничество в сферах инноваций, образования, а также повышения устойчивости к изменениям климата. Таким образом, речь идёт не о краткосрочных энергетических интересах, а о всестороннем, стратегически выверенном подходе, нацеленном на обоюдовыгодное развитие и стабильность в долгосрочной перспективе.

— Можно ли говорить о формировании нового геополитического вектора Берлина на Южном Кавказе, или же интерес к Азербайджану является временной реакцией на энергетический кризис?

– Усиление внимания Германии к Южному Кавказу нельзя рассматривать как краткосрочную меру или исключительно как ответ на энергетический кризис. Это часть более широкого стратегического сдвига в сторону активного вовлечения в процессы, происходящие в Большом Каспийском регионе. В этом контексте Южный Кавказ приобретает особую стратегическую важность — как транзитный коридор, энергетический партнёр и геополитический мост между Европой и Азией. Германия осознанно закладывает основы для долгосрочного, устойчивого и многопланового партнёрства, ориентированного на развитие стабильных экономических, политических и инфраструктурных связей в этом ключевом регионе.

– Насколько Германия готова выступить посредником в процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта?

– Германия поддерживает все международные усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта, особенно те, которые координируются Европейским союзом. Хотя Германия не является прямым посредником в переговорах, она может играть важную роль посредством дипломатического взаимодействия, предоставления содействия в развитии и поддержки мер по укреплению доверия между сторонами. В то же время важно отметить, что сегодня переговоры между Азербайджаном и Арменией всё чаще проходят напрямую — как это было, например, на уровне министров иностранных дел в ходе 4-го Дипломатического форума в Анталье.

Если Германия действительно намерена сыграть роль «честного посредника» в духе великого государственного деятеля Отто фон Бисмарка, ей необходимо проявить готовность отложить в сторону собственные региональные приоритеты и сосредоточиться на содействии устойчивому и серьёзному мирному процессу. Это требует не только политической воли, но и глубокой вовлечённости в реалии региона и стремления действовать сбалансированно и ответственно.

– Можно ли интерпретировать визит Штайнмайера как сигнал Европе о том, что Германия делает долгосрочную ставку на Баку? И какие последствия это может иметь для регионального баланса?

– Визит федерального президента Штайнмайера подчёркивает признание Азербайджана Германией как стратегического партнёра в регионе, особенно в таких ключевых сферах, как энергетика, инфраструктура и устойчивое развитие. На фоне текущих геополитических изменений Берлин демонстрирует свою приверженность укреплению региональной стабильности и стремится выстраивать более тесные отношения со всеми тремя странами Южного Кавказа через механизмы двустороннего сотрудничества.

В долгосрочной перспективе Германия заинтересована не только в развитии отдельных направлений взаимодействия, но и в содействии региональной кооперации в целом. В этом контексте Азербайджан, укрепляющий свои позиции как новая средняя держава, становится ключевым актором и движущей силой процессов в регионе. Это обстоятельство имеет важное значение для формирования баланса сил на Южном Кавказе и отвечает стратегическим интересам Берлина и всей Европы.

– С учётом растущего влияния Турции в регионе, как Германия может поддерживать Азербайджан, одновременно сохраняя связи с Арменией и проевропейскими силами в Ереване?

– Германия осознаёт важную роль Турции в регионе, однако последовательно проводит собственную независимую дипломатическую стратегию. С точки зрения германской внешней политики, поддержка Азербайджана вовсе не означает ослабление или игнорирование двусторонних отношений с Арменией. Для Берлина принципиальное значение имеет сохранение открытых, честных и доверительных отношений со всеми тремя странами Южного Кавказа — Азербайджаном, Арменией и Грузией.

Только такой сбалансированный подход позволяет Германии укреплять своё присутствие в регионе, способствовать развитию устойчивого мира и поддерживать проевропейские тенденции, в том числе в Ереване. Это требует гибкости, дипломатической чуткости и готовности учитывать региональные особенности при формировании долгосрочной политики.

– В случае нового обострения между Арменией и Азербайджаном сможет ли Германия позволить себе оставаться нейтральной стороной? Или пассивность нанесёт ущерб её репутации и влиянию?

– Германия сможет сохранить свою роль авторитетного участника международных процессов только при условии последовательного соблюдения принципов международного права, которые лежат в основе формирования справедливых международных отношений. Несоответствие между риторикой и реальными политическими действиями может привести к обвинениям в двойных стандартах, особенно со стороны стран Глобального Юга, где такие вопросы воспринимаются особенно чувствительно.

Чтобы избежать подобного риска, новому Федеральному правительству Германии следует проявлять большую осторожность и избегать ненужных раздражителей в двусторонних отношениях, подобных тем, которые возникли на этапе подготовки официального визита Федерального президента и вызвали определённые вопросы. Согласованность внешнеполитической линии и действий на практике является ключевым условием для сохранения репутации Германии как ответственного и принципиального игрока на международной арене.