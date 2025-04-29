В Пентагоне признали, что потратили на легкий танк M10 Booker более 1,8 млрд долларов и 10 лет, а теперь не знают, куда его девать.

Об этом в своем тг-канале написал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«Заказать новый тип боевой машины, годами ждать, пока разработчик выполнит все требования, а затем обнаружить, что ушедший в серию легкий танк по проекту Mobile Protected Firepower не отвечает концептуальным требованиям — это о том, как в армии США порой принимают решения», — отметил Рустамзаде.