Иран намерен импортировать до 110 000 баррелей сырой нефти в день из Азербайджана и перерабатывать ее на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Тебризе. Об этом говорится в сообщении информационного агентства Fars.

Отмечается, что такое соглашение помочь сократить расходы на транспортировку нефти из южного Ирана на Тебризский НПЗ, которые составляют десятки миллионов долларов в год.

По данным агентства, импорт нефти Ираном из Азербайджана может серьезно поднять уровень экономических отношений между двумя странами. Примечательно, что сообщение появилось в то время, когда президент Ирана Масуд Пезешкиан находился в Азербайджане с государственным визитом, который многие эксперты расценили как признак потепления отношений между Баку и Тегераном.