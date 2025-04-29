Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф уточнил, что не предсказывал начало войны с Индией, его стремлением было показать серьезность сложившейся ситуации.

«Меня спросили о возможности войны. <…> Я сказал, что следующие три — четыре дня важны, но я не говорил, что война начнется в течение трех дней», — цитирует его Geo TV. По его словам, хотя и не предвидит немедленного начала военных действий, ситуация остается напряженной, поскольку войска обеих стран развернуты вдоль границ. «Существует угроза, и если возникнет такая ситуация, мы будем полностью готовы. Если на нас нападут, мы дадим достойный ответ», — добавил министр.

28/04 22:20 Война между Пакистаном и Индией может начаться уже через 2-4 дня. Об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

По его словам, напряжённость между двумя странами достигает очень тревожного уровня, передаёт местный телеканал Samaa TV.