Ватикан объявил дату конклава для избрания нового Папы.

Кардиналы Римо-католической церкви начнут конклав для избрания нового Папы на следующей неделе, 7 мая. Об этом поведало издание Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Ватикане сегодня.

Решение было принято на закрытой встречи кардиналов после погребения Папы Франциска. Официальное объявление даты должно состояться в ближайшее время.

В голосовании примут участие около 135 кардиналов в возрасте до 80 лет из разных стран мира. Они должны выбрать нового главу Церкви.