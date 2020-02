Одна из девушек, обвиняющих сооснователя компании Miramax Films Харви Вайнштейна в насилии, предположила, что он может быть интерсексуалом. По ее словам, половые органы продюсера не были похожи на мужские.

«Когда я в первый раз увидела его обнаженным, то почувствовала жалость: подумала, что он либо изуродован, либо интерсексуал. На его половых органах были шрамы, как от ожога. У него отсутствовали тестикулы, а его мошонка напоминала женские половые губы», — сказала модель Джессика Манн на суде, предположив, что у продюсера есть влагалище, а значит он в прошлом — женщина, передает портал «360tv.ru».

После ее слов, как утверждает издание, Харви Вайнштейн опустил голову.

Манн также рассказала, что ее связь со знаменитым продюсером носила и добровольный, и насильственный характер. Она обвинила его в двух случаях сексуального насилия. По версии защиты, насилия не было, и девушка добровольно поддерживала отношения.

Джессика Манн познакомилась с продюсером на вечеринке в 2012 году, их связь прекратилась в 2016-м.

Обвинения против Харви Вайнштейна выдвинули более 80 женщин, с 30 из них продюсеру удалось договориться.

