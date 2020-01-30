29 января кандидат в депутаты Рауф Арифоглу, баллотирующийся от 3-го Хатаинского избирательного округа №35, в рамках своей предвыборной кампании провел встречу с избирателями. В арендованном им помещении присутствовало больше 500 человек, среди которых были не только жители Хатаинского района, но еще и сотрудники различных СМИ, ТВ, общественные деятели и ветераны карабахской войны. Отметим, что арендованное помещение не смогло полностью вместить количество желающих поприветствовать Р. Арифоглу, и после 19.00 количество гостей увеличилось вдвое: те, кого не вместил зал, стояли в фойе и около входа.

Р.Арифоглу вошел в зал под громкие аплодисменты собравшихся. Затем зазвучал Гимн Азербайджана, и после Р.Арифоглу произнес приветственную речь, поблагодарив всех собравшихся.

Затем были обсуждены главные вопросы, касающиеся предвыборной программы. Р. Арифоглу сказал, что сегодня азербайджанское государство обладает силой и возможностью улучшить жизнь всех, кто проживает в округе. Он отметил, что его основная цель сегодня — чтобы доносить проблемы жителей до госструктур — грамотно и четко и убедительно.

В своей речи Р. Арифоглу особо подчеркнул, что газете «Ени Мусават» удалось решить за 5 дней те социальные вопросы, которые ранее растягивались сроком на 15 лет. Сегодня же проводимые президентом революционные реформы рассчитаны, прежде всего, для помощи людям.

Р. Арифоглу обрадовал присутствующих новостью о том, что, согласно информации, полученной им недавно, через пару дней повысятся пенсии.

Далее речь пошла о том, что согласно разработанной Р. Арифоглу приоритетной программе должны решаться вопросы детских пособий, в стране вновь должны появиться матери-героини. Р.Арифоглу особо подчеркнул, что рождаемость должна обязательно поощряться государством.

Р. Арифоглу отметил также, что искренне верит в реформы, проводимые Ильхамом Алиевым, и именно поэтому он решил баллотироваться в парламент, хотя еще в 2015 году точно знал, что дорога туда ему закрыта. По его словам, сегодня в Азербайджане происходят глобальные события, и перемены. С должностей увольняются чиновники, не оправдавшие ожиданий и недостойным поведением своим опускающие планку имиджа главы государства и на их место приходят молодые перспективные кадры, способные своей активной и плодотворной работой направить локомотив будущего страны в правильном направлении.

Р. Арифоглу отметил, что народ решает два основных вопроса: что читать, и кого выбирать. 30 лет газета «Ени Мусават» является народной трибуной, и сегодня команда «Ени Мусават» пришла к людям для того, чтобы их голоса были обязательно услышаны.

Он сказал, что у него нет иных целей кроме помощи народу. А свою зарплату депутата он будет отдавать способным, но малоимущим студентам, и добавил, что если все кандидаты в депутаты последуют его примеру, то этот шаг значительно облегчит ношу государства.

В заключение Р. Арифоглу сказал, что если народ его выберут, то в течение 5-ти лет он будет идти рука об руку со своими избирателями и решать их проблемы:

«Я прислушивался к голосу собственной совести, когда встречался с избирателями, когда ходил по улицам округа и своими глазами видел все насущные проблемы. И я приложу все усилия, чтобы они были решены в самые кратчайшие сроки. Дай Бог, вы изберете меня своим депутатом. Уверяю вас, через 5 лет вы не отпустите меня, и будете предлагать решить уже более глобальные проблемы – государственного характера».

Также Р. Арифоглу отметил, что против него ведется грязная кампания, развернутая его конкурентами. В качестве примера Р. Арифоглу рассказал о том, что не так давно его команде удалось привлечь внимание главы района к разрушенной лестнице, на которой люди часто падали, получали сильные ушибы и увечья. Глава района распорядился эту лестницу починить, ее починили. Но вдруг она снова оказалась поломанной, и акт вандализма совершили именно его конкуренты.

Отметим, что в поддержку Р. Арифоглу на встречу приехала известная телеведущая Хошгядям Хидаятгызы – несмотря на то, что она была больна и плохо себя чувствовала. Хошгядям призвала собравшихся прийти на выборы 9 февраля и отдать свой голос за Р. Арифоглу.

«Рауф Арифоглу – журналист, а потому он по сути уже депутат, только безмандатный», — отметила телеведущая.

В ходе встречи речь кандидата в депутаты часто прерывалась громом аплодисментов и благодарственных выкриков собравшихся.

Я.Мадатова

Minval.az