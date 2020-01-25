Президент США Дональд Трамп в пятницу, 24 января, опубликовал в Twitter логотип космических сил США.

По его словам, итоговая эмблема выбрана после консультаций с «великими военными лидерами» и дизайнерами.

«Рад представить новый логотип Космических сил США, Шестого рода войск нашей Великолепной армии!» — написал американский лидер.

Minval.az