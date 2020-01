Президент США Дональд Трамп в пятницу, 24 января, опубликовал в Twitter логотип космических сил США.

По его словам, итоговая эмблема выбрана после консультаций с «великими военными лидерами» и дизайнерами.

«Рад представить новый логотип Космических сил США, Шестого рода войск нашей Великолепной армии!» — написал американский лидер.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 января 2020 г.