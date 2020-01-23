В Швейцарии выпустили самую маленькую в мире золотую монету диаметром меньше трех миллиметров, на ней изображен показывающий язык лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Энштейн, сообщает «Интерфакс».
При этом таких монет выпустили всего 999 iner, продаваться они будут по 199 швейцарских франков (примерно 185 евро) вместе со специальным увеличительным стеклом, которое позволит рассмотреть лицо Энштейна.
Switzerland has minted a gold coin so small you’d need to look very closely to see Albert Einstein sticking out his tongue at you. https://t.co/RSPjvIKzYZ pic.twitter.com/SN1VWliQW5
— Eyewitness News (@WEHTWTVWlocal) 23 января 2020 г.