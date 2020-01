This undadted image provided by Swissmint shows a gold coin with the face of Albert Einstein on the image side. State-owned Swissmint said Thursday that the 2.96-millimeter (0.12-inches) gold coin is the smallest in the world. It weighs 0.063 grams (1/500th of an ounce) and has a nominal value of 1/4 Swiss francs ($0.26). (Handout Swissmint/Benjamin Zurbriggen via AP)

В Швейцарии выпустили самую маленькую в мире золотую монету диаметром меньше трех миллиметров, на ней изображен показывающий язык лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Энштейн, сообщает «Интерфакс».

При этом таких монет выпустили всего 999 iner, продаваться они будут по 199 швейцарских франков (примерно 185 евро) вместе со специальным увеличительным стеклом, которое позволит рассмотреть лицо Энштейна.

Switzerland has minted a gold coin so small you’d need to look very closely to see Albert Einstein sticking out his tongue at you. https://t.co/RSPjvIKzYZ pic.twitter.com/SN1VWliQW5 — Eyewitness News (@WEHTWTVWlocal) 23 января 2020 г.

Minval.az