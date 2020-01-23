Политическое фэнтези — жанр популярный и многообразный. Это не только остросюжетные романы, художественные фильмы и гипотезы на тему, что бы было, если бы Гитлер вместо нападения на СССР начал бы операцию «Зеелеве» и попытался захватить Великобританию, Дуайт Эйзенхауэр отказался от игры в гольф, лично провел переговоры с Фиделем Кастро и не перепоручал бы эту беседу Ричарду Никсону, а пост генсека ЦК КПСС в апреле 1985 года занял бы не Горбачев, а, скажем, Гришин или Романов, а еще и весьма специфичный жанр, популярный в странах с малоадекватной политикой — увлеченное выстраивание политических схем, которые всенепременно заканчиваются невероятной, полной и сокрушительной победой. Причем одержанной чужими руками и за чужой счет. И эта самая аудитория даже не думает, пардон, «стряхивать лапшу с ушей» и пребывает в восторге, как на сеансе индийского фильма, где прозябающий в нищете главный герой внезапно становится богатым, потому что выясняется, что он — потерявшийся в раннем детстве наследник магараджи. И уж тем более даже не пытается проанализировать, какие реальные процессы скрываются за такого рода «полетом фантазии». А вот это, как показывает практика, самое интересное.

В Армении излюбленный сюжет такого «агитпропфэнтези» — это захват чужих земель. Еще совсем недавно в Иреване старательно уверяли всех и вся: вот еще немного — и мировое сообщество примет решение о разделе Турции! И тогда армянская мечта о шести восточноанатолийских вилайетах станет реальностью! В качестве повода использовалось все что угодно: столетняя годовщина «геноцида армян» и соглашения Сайкса-Пико, война в Сирии, выборы в самой Турции…

Теперь акценты сместились. И в фокусе внимания — Нахчыван. Мечтать о скором захвате этой части территории Азербайджана, причем обязательно чужими руками и в результате неких общемировых подвижек, здесь принимаются по поводу и без оных. Вот и теперь, на фоне напряженности вокруг Ирана, в армянской и околоармянской «тусовке» — новый всплеск такой вот, пардон, «бредовой активности». Сначала некий российский аналитик, известный своими связями с ереванскими кругами, возвещает: дескать, «США опасаются, что начало операции «Падение Ирана» выведет Россию не только на первую линию обороны этой страны, но и приведет к ее закреплению на линии исторических границ по Араксу (Аразу — Minval.az)». Намеренно не станем подробно останавливаться на «азбучных» моментах и подробно разъяснять, что не всякий российский «аналитик» — это уже Захарова, Песков и генерал Конашенков в одном флаконе. Да и вряд ли в сегодняшних реалиях можно всерьез прогнозировать что-то вроде «марша XI Красной Армии» с аннексией стран Южного Кавказа. Однако такими скучными подробностями иреванские аналитики себя не утруждают. В Армении эксперты, близкие к правящей верхушке и претендующие на статус ее «рупора», с упоением разглагольствуют, что «это граница СССР с Турцией и Ираном», что «одну их часть контролирует армянская армия и российские пограничники и 102-я база, остальная часть проходит по периметру «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) и «Нахиджевана», а затем капризным тоном изрекают, что в такой ситуации «Еревану следует заявить четкую позицию по границе Ахурян-«Аракс», включая «Нахиджеван»». Судя по всему, в Иреване не сомневаются, что если Россия контролирует в Армении границы с Ираном и Турцией, то заниматься их «расширением» тоже обязан Кремль.

И как понимать этот «полет мысли»? В Иреване просто «потеряли берега»? Не поняли, где кончаются фантазии и начинается действительность? Или…

А на самом деле все это «политическое фэнтези» замешано на страхе. Обстановка на Нахчыванском направлении развивается по слишком уж пугающему для Армении сценарию. Эксперты еще после шумных обещаний армянских агрессоров «ударить «Искандерами» по нефтяным объектам в Баку» предупреждали: расквартированные в Нахчыване, как говорят военные, «огневые средства поражения», прежде всего РСЗО, без труда «накрывают» любую цель в Иреване. Так что Армении лучше обойтись без резких телодвижений — за них может «прилететь». Теперь ситуация изменилась. Азеробайджан провел Гызылгая-Гюннютскую операцию, вернув под свой контроль свыше одиннадцати тысяч гектаров земли и стратегические высоты.

Азербайджанские бойцы обустраиваются на новых, куда более выгодных позициях. Одно только это — уже тяжелое поражение для Иревана. Армянские военные стратеги убедились, что расклад сил на Нахчыванском направлении, мягко говоря, не в их пользу, причем это касается и «матчасти», и выучки солдат, и боевого духа. Но самое главное, Армению постигла настоящая военно-логистическая катастрофа. Под огневым контролем Азербайджана находятся стратегические дороги — и на Лачин и Ханкенди, и на Мегри. То есть Азербайджану вполне по силам перерезать и пути снабжения армянских войск в Карабахе, и связь Армении с Ираном, откуда идут и российские «спецпоставки». И это еще без вмешательства Турции, которое на нахчыванском направлении подкреплено Карсским договором. И самое главное, у Армении нет даже теоретических шансов переломить ситуацию в свою пользу. Можно было бы, конечно, понадеяться на внешнюю поддержку, но… от кого? Диаспора? Она может провести телемарафон, собрать малочисленный, но шумный и крикливый митинг, может даже инициировать слезливые заявления пары-тройки парламентариев из «третьих стран», с которыми сотрудничает, но не более того. Грузия? Тбилиси сохраняет с Иреваном дипломатические отношения и не играет на обострение, но Грузия сотрудничает с Азербайджаном и Турцией и еще стремится в НАТО. А значит, не станет «вписываться» за российский форпост против своих ключевых экономических партнеров. Иран? Там, конечно, обширная программа сотрудничества, но сегодня Тегерану просто не до своих многострадальных друзей. Россия? Но, как бы это повежливее, пример Каддафи не очень вдохновляет. Да и нет никаких гарантий, что Кремль вступится за Армению, если станет по-настоящему горячо. В результате в «форпосте» — мурашки по коже, мокрые от пота на спине рубашки, шок и растерянность. Здесь то лихорадочно пытаются «прислониться» к Западу и рассуждают в СМИ о «путинском режиме», который скоро рухнет, и о том, что Армении пора прощаться со статусом «вассала России», то слезно умоляют Россию ввязаться ради Армении в войну с Азербайджаном и Турцией.

Словом, все это — хорошее напоминание для Иревана, что мечты о чужих землях заканчиваются потерей своих. Особенно если и на «свои» земли права настолько зыбкие и со столь короткой историей.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az