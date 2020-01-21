20 января Азербайджан отметил очередную, уже 30-ю, годовщину карательной акции, устроенной советской армией по приказу Кремля. 147 убитых мирных жителей, включая стариков, женщин и детей, более 700 раненых и беспощадное, кристально-четкое ощущение: мы уже не будем в одном государстве с теми, кто это сотворил.

Впрочем, известно и другое. Черный Январь в Баку — это, без сомнения, самая кровавая и циничная, но уж точно не единственная карательная акция советской армии в советских же городах, совершенная под аккомпанемент разговоров о «перестройке», «гласности» и т.д. Уже в 1986 году советские силовые структуры жестко подавили мирные массовые акции в тогдашней столице Казахстана Алма-Ате — здесь люди вышли на улицу в знак протеста против назначения на пост первого секретаря ЦК КП Казахской ССР Геннадия Колбина. В апреле 1989 года советские десантники уже бьют женщин саперными лопатами в Тбилиси. В январе 1990 года — танки идут по людям в Баку. Через год, в январе 1991 года, настает черед Вильнюса и Риги.

Сегодня новые независимые государства уже дают свою политическую оценку кровавым карательным акциям Кремля. И точно так же, своими силами, ведут расследование этих событий. Где-то, как в Литве, проводят судебные процессы, в том числе заочные. Где-то, как в Азербайджане, приоритет отдается международным розыскным ордерам (и после «прецедента Лапшина» маршал Язов уже боится выезжать за пределы России).

Но вот в чем дело. Конечно, уже не существует единого СССР, чья военщина и проводила все эти карательные акции. У каждой из этих трагедий — свои географические координаты, свое официальное — со стороны России — «объяснение», но одна и та же подоплека: потопить в крови, «задавить» национальное движение в республиках, любой ценой удержать их под властью Москвы. И продолжать — назовем вещи своими именами — великодержавный грабеж колоний. И самое главное, у них по большей части одни и те же действующие лица. И это не только Горбачев, Язов и Варенников — это прежде всего генералитет, советские неофициальные «части быстрого реагирования», вроде дивизии имени Дзержинского, которые бросали «на усмирение» бунтующих национальных окраин, группы «Альфа» и «Вымпел»…

А это значит, что уже давно настало время для объединения усилий теперь уже независимых государств, ставших жертвами советской карательной политики, для расследования преступлений, совершенных кремлевской военщиной, и привлечения виновных к ответственности. Поле для такого сотрудничества огромное. Это и обмен информацией, и единая база данных, прежде всего свидетельских показаний, и самое главное, это скоординированная позиция на различных международных площадках.

Более того, все то, что творила советская военщина в столицах непокорных республик — это преступление не только с точки зрения даже очень эластичного советского законодательства (к примеру, войска в Баку вводили, грубо нарушив статью 119 Конституции СССР и статью 71 Конституции Азербайджанской ССР). Это еще и преступление с точки зрения международного права. Это, в частности, подчеркнул МИД Азербайджана в своем заявлении по поводу 30-й годовщины январской трагедии: «Кровавые события 20 января, совершенные 30 лет назад, требуют политической и правовой оценки международного сообщества. В результате этой жестокой трагедии были грубо нарушены Всеобщая декларация прав человека ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах и другие международно-правовые документы. По своей сути и масштабу это событие стало одним из серьезных преступлений 20 века. Бывшее советское руководство несет непосредственную ответственность за это преступление. Согласно международному праву, события 20 января должны быть охарактеризованы в качестве преступления против человечества, а его инициаторы и исполнители должны понести наказание».

По сути дела, официальный Баку уже обозначил и юридическую «квалификацию» того, что творила советская армия в советских же городах, и будущую «площадку» для такого сотрудничества. Более того, речь идет о документах, участниками которых СССР, пусть и формально, но все же был. А значит, у защиты того же Язова уже не будет шансов спрятаться за казуистику в стиле «судить маршала по законам СССР нельзя, потому что СССР уже нет, а по законам независимого Азербайджана тоже нельзя, потому как его тогда еще не существовало». Плюс ко всему преступления против человечества не имеют срока давности.

И уж точно мы о них не забудем. И не простим.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az