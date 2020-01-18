18 января в рамках предвыборной агитации кандидат в депутаты от 3-го Хатаинского избирательного округа №35 Рауф Арифоглу провел встречу с избирателям.

В библиотеке имени М.А.Сабира, где собралось более 200 избирателей, приняли участие уполномоченный представить Рауфа Арифоглу, бывший министр финансов, профессор Салех Мамедов, председатель Хатаинской районной организации Общественного объединения Ветеранов отечественной войны Азербайджана Сабит Кязымов, ветераны Карабахской войны Этибар Амирасланов и Гаджи Акпер Рустамов, заместитель председателя партии «Ана Ветен» Арзуман Абдулкеримов, председатель религиозной общины расположенной в Хатаинском районе мечети Мир Таги Сейид Мир Джафар Ага, глава предвыборного штаба Чингиз Озгур, политтехнолог и уполномоченный представитель Р. Арифоглу Руслан Ибрагимбейли.

Р.Арифоглу поприветствовал избирателей и рассказал им о пройденном пути, борьбе за родину, о деятельности возглавляемой им газеты. Он также рассказал о своей предвыборной платформе. Он отметил, что его газета «Ени Мусават» больше всего освещала проблемы именно жителей Хатаинского района. Р.Арифоглу также подчеркнул, что всегда готов выслушать проблемы жителей района и довести их до сведения соответствующих структур. По его словам, в стране происходят крупные изменения, и он хочет, чтобы Хатаинский район воспользовался этими изменениями.

Далее выступила вдова национального героя Инглаба Исмаилова, в честь которого названа улица в Хатаинском районе, Гюльзар Оруджова, поблагодарив Рауфа Арифоглу и призвав проголосовать за него.

Салех Мамедов отметил необходимость законодательных реформ и подчеркнул, что Рауф Арифоглу должен быть представлен в Милли Меджлисе.

В ходе своего выступления Гаджи Акпер Рустамов и Этибар Амирасланов рассказали о борьбе Рауфа Арифоглу за Карабах и его патриотизме.

Саид Мирджафар Ага поблагодарил Р.Арифоглу за помощь в решении проблем мечети и призвал всех голосовать за него.

Рауф Арифоглу рассказал избирателям, что осведомлен о проводимой против него грязной кампании, отметив, что оппоненты уверены в его победе, поэтому прибегают к неподобающим политикам методам.

Minval.az