Дорогие соотечественники!

Чтобы подготовить представляемую вам платформу, мы работали днем и ночью несколько недель подряд в составе большой команды.

Мы изучили весь район и территорию, куда входит наш избирательный округ, встречались с жителями. Мы запротоколировали все проблемы, которые вас беспокоят.

Мы проработали вместе с учеными-экономистами варианты решения этих проблем, оценили наши возможности и определили наши планы.

В итоге мы подготовили предвыборную платформу, в которой отражены проблемы наших граждан и страны в целом, а также пути их решения.

Мы включили в нашу платформу проект работы, которою мы можем проделать как в рамках 35-го избирательного округа, так и в масштабах всего Азербайджана.

Будьте уверены, что мы не взвалили на свои плечи непосильные для нас задачи, мы не обещаем того, что не сможем реализовать!

Проблемы, беспокоящие граждан, проживающих на территории 35-го избирательного округа Хатаинского района:

— На территории округа заменена кровля 78 жилых зданий, необходимо обновить кровлю еще 22 зданий.

— Были заменены 34 лифта с истекшим сроком эксплуатации, необходимо в кратчайшие сроки заменить оставшийся 271 лифт.

— В расположенных на территории округа восьми школах (221, 24, 263, 265, 48, 98, 191, 257) наблюдается высокая плотность учащихся, в частности, в 257-ой школе это превратилось в настоящую проблему. Все школы были капитально отремонтированы, однако есть необходимость в строительстве новых корпусов.

— Большинство дорог на территории района, как главных, так и внутри дворов, нуждаются в ремонте, в особенности улицы Нахимова, генерала Шихлинского, Абилова и Зейтун.

— В 11 зданиях на территории округа в подвалах домов стоят грунтовые воды.

— Дворы плохо благоустроены, работы в этом направлении начались только после назначения нового главы Исполнительной власти Хатаинского района.

— У владельцев частных домов, расположенных на улице Нахимова, есть проблема с документами.

— На улицах Абилова, генерала Шихлинского, Зейтун, Нахимова и других улицах нет системы освещения, а там, где есть, она не работает. По этим и другим причинам на упомянутых улицах часто происходят ДТП со смертельным исходом.

— На ряде улиц, в частности на ул. Исмаилова, водоснабжение осуществляется по трубопроводу, срок эксплуатации которого уже истек. Эта сеть уже не может выдерживать растущие нагрузки.

— Онкобольные жители округа сталкиваются с рядом проблем (с получением бесплатных услуг в Национальном онкологическом центре, получением группы инвалидности).

Какую работу мы проделаем?

Дорогие избиратели!

Если я стану депутатом, то, учитывая все это, постараюсь добиться решения проблем, подняв следующие вопросы перед соответствующими структурами:

— Имеется большая необходимость в расширении программ самозанятости и адресной социальной помощи в районе. По обеим программам имеется указание президента, предусмотрено расширение зоны охвата этих программ с 2020 года. Воспользовавшись этой возможностью, я создам условия для привлечения к этим программам еще большего числа жителей Хатаинского района, в частности, территории 35-го избирательного округа.

— Для оказания поддержки малому и среднему предпринимательству, я обеспечу выдачу большего объема льготных кредитов предпринимателям и гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, с помощью Национального фонда поддержки предпринимательства. Используя прогрессивный иностранный опыт, я обеспечу формирование многосторонних инвестиционных фондов для социально уязвимых слоев населения, таких, как семьи шехидов, ветеранов войны, инвалидов и так далее. Также я проведу работу по просвещению и формированию привычек составлять бизнес-планы.

— Я привлеку безработных и не имеющих профессии жителей к курсам профессиональной подготовки для получения ими сертификатов. Далее, усилю работу госструктур для обеспечения этих лиц работой.

— Я увеличу число лиц, привлекаемых к общественным работам, до открытия постоянных рабочих мест, создам условия, чтобы к этим работам привлекалось как можно больше пенсионеров. В настоящее время из 37 тысяч проживающих в районе пенсионеров 30 тысяч – безработные. Для устранения этой ситуации я организую онлайн курсы для пожилых людей с целью получения ими образования или повышения квалификации.

— Имеется большая необходимость в открытии центра DOST в Хатаинском районе. Структуры, с которыми тесно взаимодействует Министерство труда и социальной защиты, находятся в разных частях района, далеко друг от друга. Это создает неудобства для пожилых и инвалидов, приводя к лишней потере времени. Поэтому необходимо в самой густонаселенной части района открыть цент DOST, работающий по принципу «одного окна», и создать онлайн-доступ к услугам этого центра.

— Расположенная на территории района мечеть Миртаги нуждается в ремонте. Я сформирую многосторонний фонд для сбора средств на ремонт этой мечети.

— Я обеспечу ускорение работ по замене кровли жилых зданий, откачиванию грунтовых вод из подвалов домов, благоустройству дворов на территории 35 избирательного округа.

— Я обеспечу выделение средств на ремонт дорог на территории округа: дороги внутри дворов на ул.Зейтун, вокруг жилой территории ул.Нахимова, дорог внутри дворов на 1-м и 2-м повороте на ул.Нахимова, дорог внутри дворов на ул.Абилова, а также центральной дороги на ул.Генерала Шихлинского. Также организую начало работ в кратчайшие сроки.

— Я займусь благоустройством дворов на улицах Нахимова, И.Исмаилова, генерала Мехмандарова.

— Обеспечу ускорение работ по замене лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах на территории округа.

— Я займусь ускорением процесса выдачи документов на частные дома.

— Я займусь проблемой освещения на ул. Абилова, генерала Шихлинского, Нахимова и на других улицах.

— Я подниму перед «Азерсу» и другими соответствующими структурами вопрос обновления водопровода на территории района и обеспечения бесперебойной подачи воды.

— За последние годы большая часть социальных услуг населению стала предоставляться также в электронной форме, и теперь не надо ходить из одной структуры в другую для сбора документов. Я подниму перед Министерством труда и социальной защиты вопрос об оказании онлайн услуг по назначению пособия по инвалидности больным раком, а также перед соответствующими структурами о том, чтобы выделяемые из госбюджета средства на обеспечение необходимыми лекарствами и лечебными средствами больных раком доходили по назначению.

— Я предприму шаги для переименования улицы Нахимова в честь одного из национальных героев Азербайджана.

— Дорогие избиратели, даю вам слово, что в первый же год депутатской деятельности я добьюсь ремонта дорог!

Мои цели как депутата Милли Меджлиса:

— Решение карабахского конфликта только и только на основе территориальной целостности Азербайджана.

— Формирование совершенной и прогрессирующей законодательной базы во всех сферах, дигитализация системы и приведение ее в соответствие с принципами развитых стран.

— Принятие Кодекса конкуренции для создания конкурентной среды, которая будет стимулировать развитие свободного предпринимательства в стране.

— Принятие комплексных законодательных актов, благодаря которым Азербайджан сможет занять первое место по индексу легкости ведения бизнеса.

— Создание законодательной базы для дигитализации экономики страны и системы банковского и финансового менеджмента.

— Создание юридической базы для страхования рисков иностранного капитала, возвращения выведенного за границу капитала, либерализации банковской системы, усиления притока в страну иностранного капитала.

— Ведение еще более жесткой и последовательной борьбы с коррупцией и взяточничеством, серьезное усовершенствование антикоррупционных законов, обеспечение полного перехода к электронному правительству.

— Создание эффективного общественного контроля над распределением бюджетных средств и их тратами.

— Предоставление чиновниками и членами Милли Меджлиса отчета о доходах, предоставление ими декларации о доходах, которая будет доступна общественности.

— Улучшение условий в тюрьмах, принятие Милли Меджлисом акта об амнистии, которая охватит большое число людей.

— В настоящее время решением Президента Азербайджана дети беженцев и вынужденных переселенцев, а также ветеранов Карабахской войны, получающие образование на платной основе, освобождены от оплаты. Моя цель – формирование юридической базы для освобождения от платы за обучения детей из малообеспеченных семей.

— Подача иска в международные суды против страны-агрессора для восстановления прав и собственности беженцев и вынужденных переселенцев.

— Улучшение финансово-технической базы азербайджанской прессы, расширение сферы ее деятельности, формирование законодательной базы, необходимой, чтобы сделать ее конкурентоспособной на региональном уровне.

— Расширение круга охвата социальных программ, реализуемых Президентом Азербайджана и государством.

— Я буду осуществлять деятельность для поддержания проводимых в стране экономических, социальных, юридических и кадровых реформ.

Я верю, что проголосовав за меня, Вы дадите мне возможность должным образом реализовать взятые на себя обязательства!

Minval.az