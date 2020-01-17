Стартовал процесс голосования во внеочередных парламентских выборах в стране. И каждый из нас, граждан Азербайджана обязательно должен отдать свой голос за кандидата, которого хочет видеть в парламенте.

Благодаря судьбоносным реформам, проводимым президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, грядут большие перемены – к лучшему, и все мы должны стать не только свидетелями, но и главными действующими лицами этого процесса, который – как мы все надеемся – приведет нас в светлое и радостное будущее.

Народ Азербайджана утратил доверие к депутатам Милли Меджлиса, так как, по сути, «народные избранники», много лет просиживая в креслах парламента, никакой пользы своим избирателям не принесли, а лишь пользовались своими номенклатурными связями большими окладами и прочими материальными преференциями, сумма которых возрастала ежегодно. И неудивительно, что новости об очередном повышении депутатских зарплат вызывали весьма негативную реакцию среди населения страны, вполне справедливо считавшего, что «народные избранники» таких денег не заслужили. Кроме того, вотум недоверия к депутатам ММ возрос после участившихся циничных оскорблений, направленных в адрес граждан страны. И действительно, как верить «народным избранникам», если своих избирателей они называли и «отбросами», и неудачниками, в качестве решения проблемы, связанной с низкими зарплатами и высокими ценами, цинично-издевательски советовали отказаться от употребления мяса, а учителям вообще посоветовали подрабатывать на стройках, чтобы «на жизнь хватило».

В общем, депутаты ММ сделали всё, чтобы народ страны относился к ним с неприязнью и презрением.

Да, мы понимаем, что прошлое, тяжелым пушечным ядром давящее на наше сознание, еще слишком свежо. Мы помним времена, когда наш голос ничего не решал, и потому многие граждане страны, потерявшие надежду на лучшее, не желали принимать участия в процессе голосования, апеллируя политикой невмешательства, так как не верили, что их голос что-то решает. Так было, но так больше не будет! Сегодня партократы, номенклатурщики, крючкотворы покинули свои места в парламенте страны, и на их место должны прийти новые депутаты – прогрессивные, мыслящие широко и свободно, думающие о будущем страны, и способные привести народ в счастливое завтра. Их лица знакомы всем нам, их дела на виду, их помыслы и образ жизни – далеко не тайна, покрытая мраком. И привести этих людей в парламент страны способны только мы, граждане Азербайджана, потому что реформы, проводимые главой государства, несут один-единственный посыл: власть и народ должны вместе работать на благо родины.

А потому всем нам обязательно нужно пересмотреть свой взгляд на парламентские выборы и обязательно отдать свой голос за достойного кандидата, который впоследствии станет решать наши насущные проблемы. Отдав свой голос за кандидата, мы впоследствии сможем рассчитывать на его помощь и понимание. Равнодушие и уклонение в этом вопросе способствует оттягиванию в обратную сторону процесса, настроенного на улучшение нашей с вами жизни. Проголосовав за достойного кандидата, мы сможем отстаивать свои права, так как мы его выбирали и имеем право требовать от него полной отдачи.

Да, в этом году мы знаем кандидатов в лицо, так как все они – не небожители, а привычная прослойка общества, в котором мы живем, активные участники, принимающие участие в социальных и политических процессах, происходящих в Азербайджане. В числе будущих депутатов – правозащитники, общественные деятели, юристы, представители СМИ — что очень важно, так как журналисты и редакторы постоянно рядом с народом и всегда в курсе всех проблем, с которыми сопряжена наша жизнь.

Сегодня фронт решения социальных проблем станет значительно шире и эффективнее, если в gарламент страны придет именно журналист.

Ярким примером является глава Медиа-холдинга «Ени Мусават» Аббасов Рауф Арифоглу, заслуженный журналист Азербайджана, баллотирующийся в депутаты от 35 избирательного округа Хатаинского района. Примечателен тот факт, что он много живет в Хатаинском районе, а потому проблемы жителей являются одновременно и его собственными проблемами. Издание «Ени Мусават» много лет поднимало на своих страницах животрепещущие социальные темы, журналисты Медиа-холдинга публиковали острые материалы, помогающие гражданам Хатаинского района в нелегкой борьбе с чиновниками-коррупционерами. И не секрет, что именно благодаря активной деятельности главы Медиа-холдинга «Ени Мусават» и команды его журналистов было решено очень много социальных вопросов, волнующих жителей Хатаинского района. А потому не удивительно, что сегодня жители 35-го избирательного участка с легким сердцем говорят, что отдадут свои голоса именно за Рауфа Арифоглу, который справедливыми делами доказал, что он достоин высокого звания народного избранника, потому что никогда не абстрагировался от своего народа, а всегда шел к нему на встречу. Отметим, что территория 35-го избирательного округа – самая проблемная, и Р. Арифоглу предстоит огромная работа, связанная с налаживанием уровня жизни жителей этого округа. В штаб-квартиру А. Арифоглу приходят инвалиды и ветераны Карабахской войны, приходят пенсионеры, представители малообеспеченных семей с надеждой на то, что именно он станет надежной защитой и весомой поддержкой.

Они знают, что Рауф Арифоглу должным образом относится к каждой озвученной проблеме, он никогда не назовет свой народ «отходами» и никогда не посоветует учителям подрабатывать на стройках после тяжелого рабочего дня, как привыкли заявлять некоторые парламентарии в ходе заседаний парламента страны.

Мы уверены, что и другие кандидаты не станут повторять печальный опыт тех, кто сегодня уже остался в дне вчерашнем, потому что любой опыт, пусть даже самый печальный и неприятный, является напутственным уроком всем будущим депутатам, какими НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАДО БЫТЬ.

Яна Мадатова

Minval.az