В ходе пленарной сессии Европейского парламента 15 января в Страсбурге большинством голосов была принята резолюция под названием «Ежегодный доклад по осуществлению совместной внешней политики и безопасности» (Annual report on the implementation of the Common Foreign and Security Policy).

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), в пункте 36 настоящей резолюции Европейский союз (ЕС) в очередной раз подтвердил свое обязательство по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств-членов Восточного партнерства.

Следует особо отметить, что в резолюции вопрос территориальной целостности представлен вместе с выражением «признанные на международном уровне границы».

В документе представлен единый подход, связанный со всеми конфликтами на территории стран «Восточного партнерства» и содержится призыв к их урегулированию в соответствии с нормами и принципами международного права, повышению поддержки пострадавшим от конфликтов, в том числе беженцам и вынужденным переселенцам.

В резолюции содержится ссылка на Глобальный стратегический документ ЕС по внешней политике и безопасности, принятый в 2016 году и итоговый документ Брюссельского саммита стран Восточного партнерства, принятый в 2017 году.

МИД напомнил, что в Глобальном стратегическом документе ЕС суверенитет, территориальная целостность и неприкосновенность границ государств расценены как важный элемент европейской безопасности. Однозначная поддержка территориальной целостности, независимости и суверенитету стран «Восточного партнерства» выражена и в итоговом документе Брюссельского саммита, состоявшегося в 2017 году.

Отмечено, что данная резолюция, принятая Европарламентом по итогам года, является одним из документов принудительного характера, с помощью которых Европарламент может повлиять на работу Еврокомиссии в течение года.

Minval.az