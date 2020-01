Военно-воздушная база Аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась ракетной атаке. По данным телеканала CNN, в направлении базы было запущено не менее десяти ракет. Обстрелу подверглись еще несколько военных объектов США на территории Ирака.

Вскоре после этого иранский телеканал Al-Mayadeen сообщил о повторной атаке на базу аль-Асад. На территории базы упали по меньшей мере семь ракет.

Официальный представитель Пентагона сообщил, что в ведомстве работают над первоначальной оценкой боевого ущерба.

Иранский государственный телеканал сообщил, что Корпус стражей Исламской революции «поразил американскую базу Айн аль-Асад в Ираке десятками ракет». Корпус стражей предупредил США о «еще более сокрушительных ответах в случае новой агрессии» и заявил о возможных ударах в направлении любой ближневосточной страны, которая станет «платформой для агрессии со стороны США», говорится в сообщении.

«Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по национальной безопасности», – сообщила в твиттере пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм.

— Press TV (@PressTV) 7 января 2020 г.