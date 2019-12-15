Специалисты из больницы Адденбрук в Кембридже рассказали об обнаружении клетки, отвечающей за развитие рака почки у детей. По мнению ученых, блокировка таких сегментов тканей позволит справиться со смертельным заболеванием.

Речь идет об опухоли Вильмса, от которой чаще страдают дети в возрасте до 5 лет. Клетки недуга поражают геном почечной ткани, ввиду чего орган начинает развиваться неправильно. Опухоли в данном случае могут доходить до критического размера за считанные месяцы. Летальный исход от недуга, как правило, наступает из-за отказа почек.

«Опухоль Вильмса представляет собой особо опасное онкологическое заболевание, выявить которое очень сложно до появления серьезных симптомов. Дети могут жаловаться на боль в желудке или области живота, но она списывается на колики или простые расстройства. Из-за этого рекомендуется проходить плановые обследования, так как вылечить недуг на ранних стадиях значительно проще.

С использованием технологии поиска вредоносных клеток вероятность выздоровления может повыситься в несколько раз», — рассказали западные специалисты.

Ученые также отметили, что у примерно двух третей детей клетки опухоли почти не отличаются от здоровых, из-за чего выявить их можно только при детальных лабораторных исследованиях. Второстепенной причиной онкологии может быть и ген H19, обеспечивающий деление клеток.

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