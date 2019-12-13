Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) во время попытки силового задержания бывшего главы государства в его доме в селе Кой-Таш 7 августа, сообщил в пятницу «Интерфаксу» адвокат Атамбаева Замир Жоошев.

«Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова. По данным следствия, сотрудник был застрелен из снайперской винтовки Драгунова (СВД), однако ранее МВД заявляло, что он был застрелен из автомата АК-47. Очевидно, что следственные органы противоречат самим себе», — заявил Жоошев.

«Сотрудники «Альфы» по сути исполняли преступный приказ руководства ГКНБ. Для реализации привода подозреваемого не надо проводить спецоперацию с участием спецназа, чьи функции заключаются совершенно в другом», — отметил адвокат.

«Сейчас всё хотят повесить на Атамбаева», — добавил Жоошев.

По данным МВД Киргизии, после задержания экс-президента в его доме было обнаружено восемь единиц огнестрельного оружия, в том числе СВД, принадлежащая Атамбаеву.

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы «Альфа» ГКНБ предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов «Альфы» были взяты в плен и отпущены на следующий день.

После неудачного штурма дома бывшего главы государства Атамбаев заявил журналистам, что стрелял при попытке его задержания. «Оружие было только у меня, я, когда ребята пошли на третий этаж, стрелял пять-шесть раз, рикошет был, я не знаю, но я старался ни в кого из ребят не попадать», — заявил он. При этом Атамбаев не уточнил из какого оружия произвел выстрелы.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Во время событий 7-8 августа в Кой-Таше и под Бишкеком пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудников МВД и 40 сотрудников ГКНБ.

Бывший глава государства подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении. Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест.

Minval.az